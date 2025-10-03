«Обнаглели до крайней степени». Лукашенко отчитал чиновников за беспорядок в хозяйствах

Президент 3 октября посетил с рабочей поездкой Минскую область. К состоянию дел в центральном регионе глава государства традиционно подошел комплексно. В первую очередь поинтересовался ходом сева озимых. Как доложил губернатор, эти работы уже на финишной прямой. Обсудили также состояние сельхозтехники и отношение к ней аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим утром 3 октября в графике главы государства значилось посещение Солигорской птицефабрики (вернее, новых ее мощностей) и обстоятельный разговор о птицеводстве. Президент до места предметного разговора добирался на вертолете, а значит, земных тем прибавилось.

В тоне атмосферы визита в целом эхом отзывалась субботняя поездка Президента в Городец, где он громко раскритиковал ответственных за положение дел и неисполнительность. Поэтому сегодня Александр Лукашенко хоть и пытался смягчить, но был суров и предельно конкретен в своих замечаниях. На этот раз в сторону губернатора Минской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы очень долго засиживаетесь на совещании. Надо меньше говорить, а больше делать. Это вам мой совет публичный. Меньше говорить, больше делать. И твое дело: на ухо левое шепнул и пошел. Он пускай решение принимает. В противном случае в чем опасность? Ты его отсекаешь от подчиненных. Он должен управлять, руководить, и подчиненные должны знать, что есть губернатор.

– Он управляет.

– Ничего не управляет. У него характер мягкий, и ты начинаешь там душить. Ну ничего, я тебе скоро такую работу найду, где надо душить. Потому что обнаглели до крайней степени. Отвратительная работа в некоторых хозяйствах. Сидят и чего-то ждут. Ты знаешь, что потом придется закрывать бюджетными деньгами, а где их взять.