EC vs ЕАЭС: танцы на задних лапках или паритет? Пустовой о правильном выборе Беларуси

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
На этой неделе Беларусь стала столицей интеграции. Мы – перекресток цивилизации, кратчайший путь в Москву, территория борьбы смыслов. А в конечном итоге все влияет, и все это упирается в выбор объемного евразийского сотрудничества или танцев на задних лапках за окраину в ЕС. Даже если бы мы прошли все мытарства и нас соизволили принять в еврозону, то какими бы нам дивидендам стоило ожидать?
Вывести ЕАЭС на новый уровень развития! О чём договорились главы правительств стран «пятёрки»?
Беспроцентные кредиты, паломничество инвестиций, повышение благосостояния граждан, реформа ЖКХ, отмена перекрестного субсидирования, аннулирование всех предприятий, которые мало-мальски угрожали бы производителям старой Европы...
Отдельная бы группа людей, может, и стала бы богаче, а большинство, а вся страна? Задайте эти вопросы грекам и литовцам. Это не закон джунглей, это закон функционирования «райского сада». Метрополии живут за счет периферии.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Такие интеграционные объединения, как Евросоюз, сейчас находятся в состоянии кризиса. Все это связано с тем, что они нарушили законы экономики, законы финансов. И политические институты без экономики и финансов не работают. Не работают они в том числе, когда нарушаются торговые взаимосвязи, нарушаются поставки относительно дешевых энергоносителей.
Евгений Пустовой:
Белорусский лидер очертил чувствительные вопросы. Это унификация электронной подписи и развитие торговли услугами. Ведь больше половины нашего ВВП формируется именно этой сферой. И время раздора ЕС, когда украинские миграционные вопросы оголили взаимные претензии, должно для наших интеграционных объединений стать периодом новых достижений, пока Европа плетется. Равноправие экономических отношений – это уже имидж ЕАЭС и СНГ. Так мы станем не союзом саммитов, а союзом дела.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Запрос на интеграцию в рамках СНГ, в рамках ЕАЭС крайне высокий. Почему? В одиночку преодолеть текущие проблемы в мировой экономике и мировой политике и обострение военно-политической обстановки невозможно. Необходимо объединяться, необходимо быть вместе и таким образом преодолеть этот достаточно сложный период.
Среди государств с имперским прошлым, в гонке с наднациональными элитами, транскорпорациями нам на этом перекрестке надо сохранить себя и обязательно стать еще лучше. Конкурентоспособнее, а значит, сильнее. А для этого надо вовремя хотя бы урожай будущего года сеять. Чтобы хоть на это не отвлекался наш Президент. Хотя, мне кажется, для Первого вояжи по родным полям в любую пору года – всегда весна души.
Подробнее в видео.