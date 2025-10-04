EC vs ЕАЭС: танцы на задних лапках или паритет? Пустовой о правильном выборе Беларуси

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

На этой неделе Беларусь стала столицей интеграции. Мы – перекресток цивилизации, кратчайший путь в Москву, территория борьбы смыслов. А в конечном итоге все влияет, и все это упирается в выбор объемного евразийского сотрудничества или танцев на задних лапках за окраину в ЕС. Даже если бы мы прошли все мытарства и нас соизволили принять в еврозону, то какими бы нам дивидендам стоило ожидать? Вывести ЕАЭС на новый уровень развития! О чём договорились главы правительств стран «пятёрки»? Беспроцентные кредиты, паломничество инвестиций, повышение благосостояния граждан, реформа ЖКХ, отмена перекрестного субсидирования, аннулирование всех предприятий, которые мало-мальски угрожали бы производителям старой Европы... Отдельная бы группа людей, может, и стала бы богаче, а большинство, а вся страна? Задайте эти вопросы грекам и литовцам. Это не закон джунглей, это закон функционирования «райского сада». Метрополии живут за счет периферии.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Такие интеграционные объединения, как Евросоюз, сейчас находятся в состоянии кризиса. Все это связано с тем, что они нарушили законы экономики, законы финансов. И политические институты без экономики и финансов не работают. Не работают они в том числе, когда нарушаются торговые взаимосвязи, нарушаются поставки относительно дешевых энергоносителей.