Пустовой: Президент в борьбе за национальную самоидентичность дал новое определение – «культурный суверенитет»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Ну что, сегодня политически поколядуем? Сегодня о том, что на поверхности, но глубже некуда, о смыслах государственного значения. 12 блюд, сено под скатертью, колядования – это традиции, это святки, это форма. Но и особенно в Год качества важно содержание. Сами себя мы не обманываем. Вот как раз по содержанию нашей идеологической концепции, людскость и милосердие, что коррелируется с рождественскими идеями и посылами развития, звучало на этой неделе с самых высоких трибун.
О главном, смыслах и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Любое общество и государство сильны своими традициями, среди них вручение премий «За духовное развитие». Давайте вдумаемся: за духовное развитие на государственном уровне, когда человек, которого сейчас тянут в виртуальную реальность, пространство потребления и цивилизацию наслаждений, задумывается о своей духовности, это говорит о высоком качестве его личности. А мы на государственном уровне выбираем людей, внесших вклад в нашу духовность.
«Мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли» – Лукашенко обратился к белорусам.
Наш Президент в борьбе за национальную самоидентичность, за сохранение национального кода и исторических корней, нравственности, за морали и традиции дал новое определение – «культурный суверенитет». Это новая политическая традиция.
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