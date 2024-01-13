Пустовой: Президент в борьбе за национальную самоидентичность дал новое определение – «культурный суверенитет»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ну что, сегодня политически поколядуем? Сегодня о том, что на поверхности, но глубже некуда, о смыслах государственного значения. 12 блюд, сено под скатертью, колядования – это традиции, это святки, это форма. Но и особенно в Год качества важно содержание. Сами себя мы не обманываем. Вот как раз по содержанию нашей идеологической концепции, людскость и милосердие, что коррелируется с рождественскими идеями и посылами развития, звучало на этой неделе с самых высоких трибун.