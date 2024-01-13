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297 пожаров произошло в Беларуси с начала 2024-го. О чём предупреждает МЧС?

13 января 2024 18:17
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МЧС усиливают контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в жилых домах. За последние сутки в огне погибли шесть белорусов. Всего же с начала года произошло почти 300 пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В морозы особый риск связан с печным отоплением. К трагедии приводят и неисправности проводки. Еще одна причина – неосторожность при курении.

297 пожаров произошло в Беларуси с начала 2024-го. О чём предупреждает МЧС?-1

В фокусе особого внимания спасателей – пожилые белорусы. Они тоже находятся в группе риска – в силу возраста опасные неисправности могут не заметить.

297 пожаров произошло в Беларуси с начала 2024-го. О чём предупреждает МЧС?-4

В первую очередь хотелось бы вам напомнить номера экстренных служб – 101 и 112. О том, что нельзя оставлять пищу без присмотра на плите, уходя их квартиры, выключать электроприборы по возможности, эксплуатация которых не допускается без надзора.

297 пожаров произошло в Беларуси с начала 2024-го. О чём предупреждает МЧС?-7

Еще проверяют проводку, розетки, счетчики, котлы. В пожарной безопасности мелочей не бывает. Любая, даже самая мелкая неисправность, может привести к трагедии.

297 пожаров произошло в Беларуси с начала 2024-го. О чём предупреждает МЧС?-10

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Из практики спасатели два наиболее оптимальных решения, чтобы обезопасить свое жилье. В первую очередь установить в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. И в целом хорошо дома иметь и огнетушитель, который также позволит справиться с небольшим возгоранием и ликвидировать его на начальной стадии.

297 пожаров произошло в Беларуси с начала 2024-го. О чём предупреждает МЧС?-13

Только с начала года этого по всей стране произошло 297 пожаров. В огне погибли 53 белоруса.

Подробности в сюжете.

# МЧС Беларуси # общество # Элла Маркевич # Дарья Седун # Ольга Мельченко

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