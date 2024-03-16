Пустовой: наши конституционные перемены начинались не с песен Цоя, а с инициатив Лукашенко

Авторская журналистика. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторская журналистика. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Наша страна и общество все-таки сохранили душевность. Мы, белорусы, – люди с открытым сердцем. Несмотря на всю это диктатуру машинерии и тотального рынка. Поэтому даже в программе о политике хочется и о душе. Сейчас весна. А впереди расцвет. Весна в политической сфере, весна души. Да вообще весна.
О главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Действительно, куда более о главном, чем о Конституции. Но на этой неделе Первый столько задал смыслов. Можно удивляться плотному графику. Но как передать все тенденции от главы государства? Да, земные поручения, но глубинные и даже касающиеся высокой сферы. Это не политическое управление, это уже политическая стратегия. Кстати, она фрагментарно прописана в Основном законе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть Беларусь – молодое государство, но белорусы – абсолютно зрелая нация. Оспорить этот статус невозможно. Как и то, что наша Конституция воплощает в себе достижения многих эпох. С одной стороны, этот документ – ровесник суверенной Беларуси. С другой, результат многовекового опыта развития правовых традиций государственного строительства на нашей земле. Поэтому 30-летие Основного закона – повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад.
Евгений Пустовой:
Пока Сапега создавал шедевр нормотворчества, праотцы американских свобод торговали скальпами беззащитного автохтонного населения США. И кто на законодательном поле старший брат? Но сначала от нас это утаили, украли, а затем мы сами стали скромно умалчивать эти яркие сравнения. Мне кажется, хватит! Давайте уже гордиться собой. Гордиться, но не зазнаваться.
Александр Лукашенко:
Нам вместе предстоит продолжить более предметный разговор о новых задачах, которые ставит перед нами время. Так или иначе все они касаются вопросов сохранения наших ценностей, культурных и духовных приоритетов, определения целей развития государства в условиях новых политических рисков. Они немалые, мы об этом много говорим. Мы сделаем это в ходе Всебелорусского народного собрания, сформированного в соответствии с обновленной Конституции. Словом, дел у нас немало, громадье.
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