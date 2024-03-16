Пустовой: наши конституционные перемены начинались не с песен Цоя, а с инициатив Лукашенко

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Наша страна и общество все-таки сохранили душевность. Мы, белорусы, – люди с открытым сердцем. Несмотря на всю это диктатуру машинерии и тотального рынка. Поэтому даже в программе о политике хочется и о душе. Сейчас весна. А впереди расцвет. Весна в политической сфере, весна души. Да вообще весна.

О главном. В смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Действительно, куда более о главном, чем о Конституции. Но на этой неделе Первый столько задал смыслов. Можно удивляться плотному графику. Но как передать все тенденции от главы государства? Да, земные поручения, но глубинные и даже касающиеся высокой сферы. Это не политическое управление, это уже политическая стратегия. Кстати, она фрагментарно прописана в Основном законе.