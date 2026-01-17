Пустовой: фейковая борьба с белорусской угрозой стала самым успешным бизнес-проектом для ЕС

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Беларуская мова. И молитва за Беларусь из русских уст. «Крипта» в законе и законы геополитики. Повторить Витебский прорыв и не забыть прошлое. Вместо праздничного гардероба, дресс-код безопасности. А вместо календарного зоопарка – настоящий символ года.

Сегодня на мне не студийный стиль. Это как формализация намека. Пора за работу. Наши святки заканчиваются и как напоминание о тех, кто всегда на посту. Пока мы обсуждаем морозы, они работают на морозе. Люди настоящих профессий. Коммунальники, энергетики, дорожники, водители. Настоящие морозы – время для настоящих людей. О них мы вспоминаем в профессиональные праздники. И то далеко не всегда.

Это же не ванильный День Валентина, а 19 января, 23 февраля, 4 марта и 28 мая. Спасатели, военные, милиционеры и пограничники. Это те люди, которые обеспечивают нам с вами безопасность. Она же как воздух. Пока есть, не замечаем. Или как служащий стране Президент.