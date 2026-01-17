Пустовой: фейковая борьба с белорусской угрозой стала самым успешным бизнес-проектом для ЕС

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Беларуская мова. И молитва за Беларусь из русских уст. «Крипта» в законе и законы геополитики. Повторить Витебский прорыв и не забыть прошлое. Вместо праздничного гардероба, дресс-код безопасности. А вместо календарного зоопарка – настоящий символ года.
Сегодня на мне не студийный стиль. Это как формализация намека. Пора за работу. Наши святки заканчиваются и как напоминание о тех, кто всегда на посту. Пока мы обсуждаем морозы, они работают на морозе. Люди настоящих профессий. Коммунальники, энергетики, дорожники, водители. Настоящие морозы – время для настоящих людей. О них мы вспоминаем в профессиональные праздники. И то далеко не всегда.
Это же не ванильный День Валентина, а 19 января, 23 февраля, 4 марта и 28 мая. Спасатели, военные, милиционеры и пограничники. Это те люди, которые обеспечивают нам с вами безопасность. Она же как воздух. Пока есть, не замечаем. Или как служащий стране Президент.
О главном. Первом. И событиях недели. Авторская рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой:
Ну чего я так вырядился? Собрался на границу. Именно там сейчас пролегает линия внешней защиты нашей страны. Суверенность политического поля характеризуется и наличием, что называется, живых традиций.
Одной из арсенала военно-политической составляющей является утверждение Главнокомандующим решения на охрану государственных границ и воздушного пространства войсками ВВС и ПВО. Все четко расписано, структурировано и утверждено Первым.
Глава государства к этому действию относится всегда с особым пиететом. И не только потому, что сам фланги топтал. Наличие границы – это суверенитет, а их неприкосновенность отражает эффективность всей системы власти.
Теперь зеленка превратилась в границу противостояний. Сейчас под большим напряжением южная граница. Там боевые действия, а нашим стражам неба всегда надо быть в боевой готовности. Из-за постоянного обмена воздушными комплиментами между Москвой и Киевом. Прилететь оттуда может что угодно.
Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится – Лукашенко.
Евгений Пустовой:
Служба на последних пядях родной земли всегда во всеоружии, а сейчас границы самые подходящие, да и единственно возможная территория для провокаций. Причин несколько. Еврозона задыхается, как от ковида, из-за неразумной миграционной политики Берлина и Брюсселя. А ни Польша, ни Литва не смогли стать европейским форпостом от мигрантов.
Без Беларуси система пограничной безопасности континента – фикция. Но Варшава и Вильнюс продолжают подогревать ситуацию и клянчить деньги. Сейчас фейковая борьба с белорусской угрозой стала самым успешным бизнес-проектом для европейского завуголля. Других более созидательных идей нет, но ведь каждая очередная катушка спирали Бруно – это новый виток эскалации напряжения.
Подробности в видео.