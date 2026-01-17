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Получат ли США Гренландию и кто будет следующим? Анонс ток-шоу «Мнения»

17 января 2026 17:28
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

700 миллиардов долларов за Гренландию. Достанется ли Штатам самый большой в мире остров?

Получат ли США Гренландию и кто будет следующим? Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Марк Бернардини, политолог (Италия):
Захват, военный захват. Это вполне реалистично. Приготовиться всем остальным. 

Получат ли США Гренландию и кто будет следующим? Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Приготовиться прежде всего нужно Канаде и Мексике. Сегодня Трамп формирует ядро своего макрорегиона именно в регионе Северной Америки.

Получат ли США Гренландию и кто будет следующим? Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Гилберт Докторов, историк, независимый аналитик международных отношений:
Тишина по Европе о нападении на Гренландию Трампом – это трусливость 25 из 27 членов Евросоюза.

Получат ли США Гренландию и кто будет следующим? Анонс ток-шоу «Мнения»-8

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ: 
Трамп эту историю намеренно будет в напряжении держать, чтобы потом, когда ему что-то понадобится от европейцев, он ее достал из рукава и сказал: ну хорошо, теперь можно и сделку заключить какую-то.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 18 января, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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