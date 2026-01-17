Получат ли США Гренландию и кто будет следующим? Анонс ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат: Приготовиться прежде всего нужно Канаде и Мексике. Сегодня Трамп формирует ядро своего макрорегиона именно в регионе Северной Америки.

Гилберт Докторов, историк, независимый аналитик международных отношений: Тишина по Европе о нападении на Гренландию Трампом – это трусливость 25 из 27 членов Евросоюза.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:

Трамп эту историю намеренно будет в напряжении держать, чтобы потом, когда ему что-то понадобится от европейцев, он ее достал из рукава и сказал: ну хорошо, теперь можно и сделку заключить какую-то.