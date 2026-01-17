Национальная корпоративная лига по киберспорту может появиться в Беларуси
Представители крупных компаний Беларуси хорошо знают не только, где получать знания, как качественно работать и вносить свой вклад в экономику страны, но и как отдыхать.
В этот раз представители компаний пересели из офисных столов за игровые мониторы. В Минске прошел финал первого и единственного в стране турнира по киберспорту для юридических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На виртуальной арене встретились команды крупнейших игроков рынка: от «Сбер Банка» и «Белтелекома» до «Минскводоканала». Участники доказали, что киберспорт – это мощный инструмент для сплочения коллектива и укрепления бренда.
Владислав Антипов, капитан команды ОАО «Сбер Банк»:
Мы решили себя попробовать в этой всей сфере, в этой лиге, попробовать что-то новое, получить какие-то новый эмоции. И в целом оно себя оправдало. Мы приезжали, как-то командно заряжались этой всей энергетикой. Когда вы все вместе впятером в компьютерном клубе сидите, играете, и азарт какой-то появляется, ажиотаж, горение, желание победить.
Денис Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта:
Эти ребята работают сейчас на предприятиях, и они в целом выросли в свое время в компьютерных клубах. Сейчас им нужно как-то реализоваться. Мы четко понимаем, что порог входа в мир гейминга гораздо проще и ниже, чем порог входа в профессиональный спорт. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем такие мероприятия.
Планируется, что скоро в Беларуси появится Национальная корпоративная лига по киберспорту для юрлиц. В год будет проходить три сезона. Формат позволяет сотрудникам участвовать в турнирах без отрыва от производства. При этом получать максимум драйва и пользы для скрепления командного духа.