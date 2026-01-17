Национальная корпоративная лига по киберспорту может появиться в Беларуси

Представители крупных компаний Беларуси хорошо знают не только, где получать знания, как качественно работать и вносить свой вклад в экономику страны, но и как отдыхать.

В этот раз представители компаний пересели из офисных столов за игровые мониторы. В Минске прошел финал первого и единственного в стране турнира по киберспорту для юридических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.