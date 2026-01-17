Рыбам тоже нужен воздух. Как экологи спасают речных обитателей от замора

Помощь в эти зимние дни нужна обитателям водоемов, которые покрылись ледяным панцирем. С каждым днем замерзший слой становится все толще, из-за чего живым существам в реках и озерах буквально нечем дышать. Чтобы предотвратить массовую гибель речных обитателей, по всей Беларуси стартовала традиционная экологическая акция «Сделаем лунки – спасем рыбу от замора!». К операции уже подключились экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимняя тишина на водоемах обманчива. Под толщей льда сейчас идет настоящая борьба за выживание. С наступлением холодов подводные обитатели сталкиваются с кислородным голоданием. Плотный ледяной щит полностью блокирует доступ воздуха. Ситуацию усугубляет гниение остатков водорослей на дне, в результате чего запасы кислорода истощаются. Без оперативной помощи человека рыба в таких условиях может погибнуть.

Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

У нас рыбы, которые аборигенные и обитают в наших водоемах, они относятся к различным категориям чувствительности к содержанию кислорода в воде. К таким чувствительным видам рыбы относятся лещ, судак, окунь речной, которые наиболее востребованы рыболовами-любителями, они здесь обитают, в том числе частично зарыблялся этот водоем. Поэтому эта акция позволяет спасти эту рыбу от заморных явлений. Такие же виды рыбы, как карась, линь, они менее восприимчивы к содержанию кислорода.

Самый простой и эффективный способ спасти рыбу от зимнего замора – пробурить лунки. Это создает естественную вентиляцию: через отверстия в воду поступает свежий воздух, а наружу выходят скопившиеся подо льдом ядовитые газы. На один гектар водоема специалисты рекомендуют делать не менее 3-5 таких лунок.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Но мало просто прорубить лед, ведь при таких морозах лунка затянется уже через пару часов. Чтобы этого не произошло, есть проверенный народный способ: в прорубь вставляют снопы из камыша или рогоза. Полые стебли растений работают как дыхательные трубки: даже если сверху образуется лед, через поры в камыше воздух продолжит проникать в воду.