Пустовой: беглые нам тыкали про испанский стыд, а у меня испанский стыд за родную Украину и потерянную Европу

До уборочной далеко – весенняя посевная не за горами. Но о хлебе мы будем говорить по другому поводу. О хлебе духовном, который является златом державы, об отрасли, которая должна быть хлебной и кого мы и почему в Минске готовы встречать с хлебом и солью. Да! Куда важнее хлеб, даже при изобилии.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Чтобы мы ели свой хлеб, а не чужой. И чтобы наш хлеб не топтали оккупанты. Нам надо быть вместе. А еще не хныкать по поводу как тяжело. Легче не будет. Помните эту картинку в офисах – изображение шахтера, а под ним надпись: «Ты устал? Скажи это ему». А как сказать про свою неустроенность офицерам и бойцам, которые пока мы давим диваны, офисные стулья и театральные кресла, они лежат в снегу, в костюмах «лешего» на сырой болотистой земле. Знаете у них там есть такие термоковрики. Но это так, такое себе. Я лежал – знаю. А наши защитники отечества сутками напролет.

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То что в Беларуси нет «горячей» войны – заслуга Главкома и всех тех, кто в форме. Говорю, что называется, в лоб. Это сермяжная правда. Начиная с 20-го года все действия, именно все действия, даже самые непопулярные – это предотвращение войны. Но сейчас даже на самом мирном поприще – фронт. Я не стращаю. Нет. Просто говорю как есть. Вот она правдивая пропаганда.