Для деловых и спортивных, а ещё повседневные варианты! Показываем лучшие новинки мужской обуви «Марко»

Владимир Шульга, финансовый консультант:

Помимо надежных активов, я предпочитаю качественную обувь. Пришли первые холода, а это значит, что самое время обновить свой гардероб. Я решил это сделать вместе с компанией «Марко».

Я обожаю ботинки, и больше всего под мой гардероб подходит стиль casual. У них более утолщенная подошва, по сравнению с классическими моделями.

А у данной модели очень интересное дизайнерское решение. Глянцевый рант, что придает особый шарм данной паре.

А вот эти ботинки цвета хаки подойдут мужчинам с широкой стопой из-за увеличенной 10-й полноты. Еще они очень теплые благодаря натуральному меху.

Для себя я выбрал эту пару. Здесь очень красивый, насыщенный каштановый цвет. Верх выполнен из натуральной кожи с художественной полировкой воском. Здесь очень оригинальная подошва, которая напоминает пористую шоколадку.

Классические ботинки обязательно должны присутствовать в гардеробе каждого делового мужчины. Ботинки из новой коллекции «Марко» приглянулись мне своим консервативным дизайном и удобством. Эта модель утеплена натуральным мехом, однако довольно легкая благодаря материалу подошвы.

А здесь я обратил внимание на декоративный шов, который придаст акцент любому образу.

Владимир Шульга:

А для себя я выбрал модель с восковой полировкой, которая раскрывает всю глубину цвета.

Высокие кроссовки, или, как их еще называют, хайтопы – один из самых популярных видов обуви в межсезонье, а в «Марко» есть еще предложение для зимы. Эти кроссовки насыщенного графитового цвета, выполнены из комбинированных натуральных материалов. Фишка этой пары – светоотражающие шнурки.

Эту модель можно отнести к трекинговым хайкерам. Верх выполнен из натуральной кожи и водоотталкивающей ткани. Внутри – мембранный текстильный материал. Отличный вариант утепленных кроссовок для тех, кто не любит обувь на меху.

Для любителей кед в новой коллекции «Марко» есть множество вариантов. Кеды представлены в различной цветовой гамме. Фактурные цветные подошвы, а также контрастные шнурки. А также в кедах используются различные варианты подкладок – шерстяной мех, искусственный и даже натуральный.

Я слежу за трендами не только на бирже, но и в моде. Угги набирают популярность и среди мужчин, и я не смог себе отказать в трендовой паре этого сезона.

Не могу не поделиться с вами своими находками. Сейчас в магазине «Марко» проходит акция-ликвидация. Статусные броги из линейки Premier на натуральном меху из нубука можно приобрести всего за 229 рублей.