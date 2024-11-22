МВД Беларуси отработало алгоритм действий при массовых беспорядках в колониях и тюрьмах

Не допустить беспорядков в исправительных учреждениях. Очередной этап учений МВД прошел накануне на территории одной из колоний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские правоохранители тщательно изучили и проанализировали зарубежный опыт реагирования на массовые беспорядки в подобного рода учреждениях. Выводы сделаны, а чтобы не допустить подобного в нашей стране, алгоритм действий отработали на практике.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Перед электоральной кампанией всегда извне пытаются раскачать ситуацию, это используют как триггер. Но в Республике Беларусь мы сделали очень серьезные выводы с 2020 года, мы этого не допустим. Мы также должны быть готовы, если произойдет захват заложников, если произойдет бунт среди осужденных, как будут действовать наши сотрудники. Сотрудники Департамента исполнения наказаний, спецподразделений, внутренние войска, которые в готовности и знают, как это делать. Тем не менее нам надо проверить алгоритмы действий.

В ходе тренировки свои навыки продемонстрировала сводная группировка, в которую вошли представители различных подразделений.