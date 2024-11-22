Прямой эфир

МВД Беларуси отработало алгоритм действий при массовых беспорядках в колониях и тюрьмах

22 ноября 2024 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не допустить беспорядков в исправительных учреждениях. Очередной этап учений МВД прошел накануне на территории одной из колоний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

МВД Беларуси отработало алгоритм действий при массовых беспорядках в колониях и тюрьмах-2

Белорусские правоохранители тщательно изучили и проанализировали зарубежный опыт реагирования на массовые беспорядки в подобного рода учреждениях. Выводы сделаны, а чтобы не допустить подобного в нашей стране, алгоритм действий отработали на практике. 

МВД Беларуси отработало алгоритм действий при массовых беспорядках в колониях и тюрьмах-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Перед электоральной кампанией всегда извне пытаются раскачать ситуацию, это используют как триггер. Но в Республике Беларусь мы сделали очень серьезные выводы с 2020 года, мы этого не допустим. Мы также должны быть готовы, если произойдет захват заложников, если произойдет бунт среди осужденных, как будут действовать наши сотрудники. Сотрудники Департамента исполнения наказаний, спецподразделений, внутренние войска, которые в готовности и знают, как это делать. Тем не менее нам надо проверить алгоритмы действий. 

В ходе тренировки свои навыки продемонстрировала сводная группировка, в которую вошли представители различных подразделений.

# Милиция Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Производственные цеха предприятий Могилёва открыли для блогеров
22 ноября 2024 08:35

Производственные цеха предприятий Могилёва открыли для блогеров

Для деловых и спортивных, а ещё повседневные варианты! Показываем лучшие новинки мужской обуви «Марко»
22 ноября 2024 08:25

Для деловых и спортивных, а ещё повседневные варианты! Показываем лучшие новинки мужской обуви «Марко»

В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка
22 ноября 2024 08:21

В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка