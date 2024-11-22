Производственные цеха предприятий Могилёва открыли для блогеров
Праздник традиций, талантов и единения. «Марафон единства» шагает по стране. На карте маршрута – Могилев. С самого утра областной центр встречает гостей и участников проекта, который объединяет поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город на Днепре славится внушительным вкладом в промышленность страны: знаменитые могилевские лифты, качественная белорусская молочка, уникальный «президентский хлеб». В первый день акции традиционно цикл тематических экскурсий. Производственные цеха открыты для блогеров и коллективов Минской и Гродненской областей.
Юлия Эдиривира Араччиге, блогер:
Очень впечатлили лифты, особенно с машинами. Очень интересно здесь, как все происходит. Мне даже дали нажать на кнопочку. Я жду что-нибудь интересненькое еще увидеть. Мы поедем сегодня по разным заводам, и я буду снимать, показывать.
В интерьерах торговых центров развернулись выставки о становлении независимой Беларуси. Вниманию посетителей уникальная экспозиция раритетных плакатов из собраний Национальной библиотеки Беларуси.
Алина Федоришина, заведующая сектором Национальной библиотеки Беларуси:
Если говорить об истории становления самого агитического плаката, то нужно отнестись к издательству «Беларусь», которое начало работу свою с 1940 года и продолжало до 1960 года. Там эти плакаты и рисовались в большинстве своем. Как агитические, так потом и сатирические, которые, кстати, представлены в коллекции.