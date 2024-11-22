Производственные цеха предприятий Могилёва открыли для блогеров

Праздник традиций, талантов и единения. «Марафон единства» шагает по стране. На карте маршрута – Могилев. С самого утра областной центр встречает гостей и участников проекта, который объединяет поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город на Днепре славится внушительным вкладом в промышленность страны: знаменитые могилевские лифты, качественная белорусская молочка, уникальный «президентский хлеб». В первый день акции традиционно цикл тематических экскурсий. Производственные цеха открыты для блогеров и коллективов Минской и Гродненской областей.

Юлия Эдиривира Араччиге, блогер:

Очень впечатлили лифты, особенно с машинами. Очень интересно здесь, как все происходит. Мне даже дали нажать на кнопочку. Я жду что-нибудь интересненькое еще увидеть. Мы поедем сегодня по разным заводам, и я буду снимать, показывать.

В интерьерах торговых центров развернулись выставки о становлении независимой Беларуси. Вниманию посетителей уникальная экспозиция раритетных плакатов из собраний Национальной библиотеки Беларуси.