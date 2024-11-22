Израиль нанёс один из самых массированных ударов по Бейруту

Ситуация на Ближнем Востоке остается более чем напряженной. Израиль нанес один из самых массированных ударов по Бейруту. Атаке подверглись южные районы ливанской столицы, примечательно, что для этого нападения израильская армия использовала боевые беспилотники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на многочисленные разрушения, жертв удалось избежать. Местные жители успели покинуть эти кварталы за полчаса до бомбардировки. До этого ЦАХАЛ обратился к ним с призывом как можно скорее перебраться в более безопасные районы.

Как сообщили в ливанской службе гражданской безопасности, в ближайшие часы будет совершен очередной налет израильских ВВС по окрестностям Бейрута.