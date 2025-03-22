Пустовой: каждый букет цветов в Хатыни, каждая слеза – это память о 12 тысячах загубленных вёсках

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главное, важное, гениальное – всегда в простоте. На поверхности. Страна готовится к инаугурации Президента, страна вспоминает жертв Хатынской трагедии, страна живет обычным ритмом субботнего отдыха. А ведь все это связано. Мир, борьба за нашу жизнь – гарант этой памяти и нашего будущего. Все это детали белорусского мира. О главном. Смыслах и Первом. «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. Пустовой на СТВ.

Солнце поворачивается на тепло — надежда на расцвет и жизнь, птицы возвращаются в свои гнезда. С самых диковинных и заморских берегов. Чтобы именно в гнездах под крышами Беларуси высиживать потомство. Даже птицы под чужим небом не плодятся. На Полесье гукаюць вясну. А в православных храмах вспоминают беспримерный подвиг верности 40 Севастийских мучеников. Беларусь чтит жертв Хатыни. Хатынь – от «хата». Мы всю свою общую историю, летопись нашего народа мечтали о родной хате, наполненной детским щебетом, а под ее крышами – птичьими трелями. Скромно и понятно – это была извечная тяга к жизни. А они приходили и сжигали и хаты, и людей, и детей, и птиц.

Генеральная прокуратура подняла такой пласт истории. Президент доверил Андрею Шведу открыть миру правду на масштабы той трагедии. Пока жива память о тех, кто видел это, пока живы те, кого рожали женщины у расстрельных ям, это надо передать тем, кто не видел огромных шествий фронтовиков и не знает эпохи гуманитарки. Мы им должны рассказать историческую правду, не только классный руководитель сельской школы или учитель истории столичной гимназии. Родители. Прежде всего родители.

И когда белорусский школьник или курсант военно-патриотических классов МВД приходит к родителям, живущим турецкими сериалами и заботами поиска новой страны для отдыха, задает вопрос о предках, тогда действительно – жыве Беларусь. Или мы расскажем о нашем прошлом, или это сделает Google и Википедия. Каждый букет цветов, каждый бутон гвоздики, каждое фото в соцсетях с геолокацией «Хатынь», а лучше всего каждая слеза – это память о 12 тысячах загубленных вёсках Беларуси. Это прививка от фейкового представления нашего места под софитами Евросоюза. Никогда не зарастет эта правда, какими бы сорняками наше самосознание ни пытались засеять те, кто сейчас политологически объясняет процессы нацификации Европы. Западного мира.