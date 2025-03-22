Единый день открытых дверей прошёл в вузах и колледжах Беларуси
Начало весны – самое время окончательно определиться с выбором будущей профессии для абитуриентов 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День открытых дверей – отличная возможность познакомиться с потенциальной альма-матер. Для этого 22 марта ребят пригласили все вузы и колледжи страны.
Мастер-классы, тематические квизы и викторины – массу интерактивных площадок для абитуриентов предложили в Белгосуниверситете. Кроме того, познавательная экскурсия по вузу и знакомство с факультетами и специальностями.
Абитуриенты также смогли получить ответы на все вопросы об особенностях вступительной кампании и будущего обучения. Кроме того, День открытых дверей использовали для своих презентаций и потенциальные работодатели. В последнее время все большую популярность получает целевой набор.
Татьяна Жилковская:
Наверное, в туризм какой-нибудь пойти или в педагогическую деятельность. Вариантов очень много, поэтому я выбираю именно исторический.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
В этом году второй раз подряд реализуем это мероприятие. Как мы видим, это второй год, но интерес к нему стабильно очень высокий. В этом году даже немножко превзошли все наши ожидания.
Конечно же, мы ведем работу по работе с абитуриентами. Мы с ними работаем уже со школьной скамье. И, конечно же, заинтересованы в том, чтобы самые лучшие дети поступили именно к нам, лучший вуз нашей стране.
В Академию управления при Президенте сегодня также приехали несколько сотен абитуриентов из всех регионов страны. День открытых дверей – практика взаимополезная. Для поступающих это возможность ознакомиться с учебным процессом, а для вузов – узнать о проблемах, которые волнуют сообщество абитуриентов.
Елизавета Иваненко:
Я приехала из города Молодечно посмотреть, познакомиться с университетом, узнать про специальности побольше, про студенческие организации. Также посмотреть, как вообще тут устроено, работает.
Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Мы наряду с тем, что общаемся со всеми, кто желает в день открытых дверей узнать о специальностях, о тех подходах, которые существуют при подаче заявлений в приемную комиссию, стремимся проводить в том числе и просветительскую работу.
Потому что мы говорим не только о высшем учебном заведении Академии при Президенте, мы говорим о тех процессах, которые происходят в обществе, о том, что сегодня в академии может быть получено не только знание, но и определенное формирование гражданско-патриотическое.
Белорусские вузы в последние годы по максимуму следуют популярному тренду практикоориентированности в обучении. А новые специальности, которые предлагают учебные заведения, – ответ на запросы реального сектора экономики. Например, в этом году в университете информатики и радиоэлектроники будут готовить специалистов в сфере сверхвысокочастотных систем.