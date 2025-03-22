Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Генеральная прокуратура – страж законности и государственности страны. Наша Генеральная прокуратура – это страж нашей памяти. Памяти о геноциде. Перестали стесняться об этом говорить после определенных событий. Да. И все дело в том, что мирное благоденствие, трехпроцентные кредиты многодетным, рост ВВП, фесты и фестивали, обязательный отдых на заморских берегах и рождественские каникулы в Варшавах и Прагах, брендовые бутики в каждом уголке Минска и легкий льготный хлеб для айтишников – не укрепляет нацию. Без истины и знаний об общей боли расхолаживаемся, превращаемся в манкуртов и предателей своих предков. Мидл, спа, фреш, бьюти, боди, латте. А про Хатынь услышать не хотите?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, со славянами. Восточными славянами. «Арийские стандарты» они заменили на либеральные демократические ценности. Фильтрация народов на соответствие новому эталону идет давно. Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж. Как это далеко может зайти, мы знаем. Подробности.
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