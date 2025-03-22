Пустовой: спа, фреш, бьюти, боди, латте... А про Хатынь услышать не хотите?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Генеральная прокуратура – страж законности и государственности страны. Наша Генеральная прокуратура – это страж нашей памяти. Памяти о геноциде. Перестали стесняться об этом говорить после определенных событий. Да. И все дело в том, что мирное благоденствие, трехпроцентные кредиты многодетным, рост ВВП, фесты и фестивали, обязательный отдых на заморских берегах и рождественские каникулы в Варшавах и Прагах, брендовые бутики в каждом уголке Минска и легкий льготный хлеб для айтишников – не укрепляет нацию. Без истины и знаний об общей боли расхолаживаемся, превращаемся в манкуртов и предателей своих предков. Мидл, спа, фреш, бьюти, боди, латте. А про Хатынь услышать не хотите?