Пустовой: «А когда белорусы начнут гордиться собой?» Обсудили отечественную продукцию за границей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Алина Астафьева, секретарь Минского городского отделения белорусской партии «Белая Русь»:

Есть яркий пример, когда люди без доплат на совесть выполняют свою работу. Посещая столичные предприятия, на многих предприятиях есть опыт, когда рабочий может отследить по QR-коду, где именно находится его продукция. Например, МТЗ. Я общалась с этими трудовыми коллективами. У них удивительный заряд, когда они отслеживают, что их трактор находится за рубежом. Они этим безмерно гордятся.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А почему они не гордятся, что их трактор находится где-нибудь в Свислочском районе? Когда мы начнем гордиться собой?