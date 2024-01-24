Пустовой: «А когда белорусы начнут гордиться собой?» Обсудили отечественную продукцию за границей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Алина Астафьева, секретарь Минского городского отделения белорусской партии «Белая Русь»:
Есть яркий пример, когда люди без доплат на совесть выполняют свою работу. Посещая столичные предприятия, на многих предприятиях есть опыт, когда рабочий может отследить по QR-коду, где именно находится его продукция. Например, МТЗ. Я общалась с этими трудовыми коллективами. У них удивительный заряд, когда они отслеживают, что их трактор находится за рубежом. Они этим безмерно гордятся.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А почему они не гордятся, что их трактор находится где-нибудь в Свислочском районе? Когда мы начнем гордиться собой?
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Этот год и должен стать стартом, чтобы мы обратили внимание на себя. В каждой стране разное понимание слова «качество». Например, в Японии это точность, Франция – это роскошь. А у нас Президент сказал, что качество – это качество жизни людей. Это как раз та платформа, на которой мы должны собраться, показать, что мы соответствуем тому, чтобы жить хорошо, лучше.
«Люди приходят, еще и матом пошлют». Врач объяснил, почему возникает нехватка специалистов – подробности здесь.