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Пустовой: «А когда белорусы начнут гордиться собой?» Обсудили отечественную продукцию за границей

24 января 2024 18:02
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Пустовой: «А когда белорусы начнут гордиться собой?» Обсудили отечественную продукцию за границей-1

Алина Астафьева, секретарь Минского городского отделения белорусской партии «Белая Русь»:
Есть яркий пример, когда люди без доплат на совесть выполняют свою работу. Посещая столичные предприятия, на многих предприятиях есть опыт, когда рабочий может отследить по QR-коду, где именно находится его продукция. Например, МТЗ. Я общалась с этими трудовыми коллективами. У них удивительный заряд, когда они отслеживают, что их трактор находится за рубежом. Они этим безмерно гордятся.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А почему они не гордятся, что их трактор находится где-нибудь в Свислочском районе? Когда мы начнем гордиться собой?

Пустовой: «А когда белорусы начнут гордиться собой?» Обсудили отечественную продукцию за границей-4

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Этот год и должен стать стартом, чтобы мы обратили внимание на себя. В каждой стране разное понимание слова «качество». Например, в Японии это точность, Франция – это роскошь. А у нас Президент сказал, что качество – это качество жизни людей. Это как раз та платформа, на которой мы должны собраться, показать, что мы соответствуем тому, чтобы жить хорошо, лучше.

«Люди приходят, еще и матом пошлют». Врач объяснил, почему возникает нехватка специалистов – подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Алина Астафьева

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