«Люди приходят, ещё и матом пошлют». Врач объяснил, почему возникает нехватка специалистов
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Врачи бывают разные. Есть врачи, которые смотрят на тебя с недовольным видом: чего ты сюда приперся? В большом городе зарплаты больше, можно позволить себе платную медицину, разные врачи есть, можно найти. А если в районе один или два хирурга, если он смотрит на человека с высока, что делать?
Олег Френкель, врач-хирург 8-й городской поликлиники Минска:
Я скажу как врач, что все знают, какие ужасные очереди создаются в поликлиниках. Первое – нехватка специалистов. А почему они увольняются? Какие условия труда? Мы работаем, как на конвейере. У нас по 7 минут на человека. Мы просто не успеваем их принять. Из-за этого начинаются жалобы. А нехватка специалистов, потому что многие врачи уходят из профессии, тяжело работать. Изначально никто этого не знал и не представлял. А тех, кто готов бороться и стараться, мало.
Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
А что вы скажете на то, что сегодня в поликлинике врач сначала сидит на бесплатном приеме на постоянном месте работы, а после обеда идет в платный кабинет? А на основном месте он не должен улыбаться, как в платном кабинете?
Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Заступлюсь за врачей, на самом деле это очень серьезный труд. Мы говорим про качество. А сколько людей в нашей стране придут с улыбкой к врачу, поприветствуют его, искренне скажут «спасибо» за прием? У меня есть круг знакомых врачей. Они все говорят одно: люди приходят, еще и матом пошлют врача. Разве так можно с врачом?
«Нужно привязать к людям». Кому стоит присвоить знак качества – подробности здесь.