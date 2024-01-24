«Люди приходят, ещё и матом пошлют». Врач объяснил, почему возникает нехватка специалистов

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Врачи бывают разные. Есть врачи, которые смотрят на тебя с недовольным видом: чего ты сюда приперся? В большом городе зарплаты больше, можно позволить себе платную медицину, разные врачи есть, можно найти. А если в районе один или два хирурга, если он смотрит на человека с высока, что делать?