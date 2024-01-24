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ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «Автобус»

24 января 2024 17:42
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Новости Беларуси. Под особым контролем пассажирский транспорт. В Минске стартовала профилактическая акция «Автобус», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «Автобус»-1

Во время рейдов стражи дорог применяют негласный и смешанный контроль с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Отметим, среди распространенных нарушений превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части. Только в Московском районе во время акции выявлено более десятка нарушений.

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «Автобус»-4

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД:
Во время рейдовых мероприятий инспекторы обращают внимание на исправность и работоспособность транспорта, наличие и соответствие документов, правомерность его переоборудования. Основные среди допускаемых нарушений ПДД превышение установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Профилактические рейды с использованием контроля разных форматов сотрудники ГАИ будут проводить до конца недели.

# ГАИ # общество # Любовь Трепашко # Новости Минска и Минской области

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