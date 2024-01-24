«Нужно привязать к людям». Кому стоит присвоить знак качества?
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В Беларуси учрежден Государственный знак качества. Кому дать такой знак качества?
Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:
Я патриот не только своей страны, но и своего завода. Я бы присвоила знак качества всей продукции, которую мы выпускаем, потому что действительно она пользуется огромным спросом не только на территории нашей страны, но и за ее пределами.
Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Мы социально ориентированная страна. В первую очередь знак качества нужно привязать к людям. Если закрепляемость на предприятии, если пришел из университета, из училища, 95 %, а то и 100 %, тогда предприятие достойно знака качества. Можно продукцию выпускать хорошую, тратить на оборудование хорошие деньги, а работник получает мизер. Один работник выполняет несколько задач, он не сможет выполнять за всех свою работу.
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