«Пускай бы он оставался ещё хотя бы на один срок!» Белоруска об общении с Президентом в 2020-м

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Наталья Козырь, кладовщик участка по ремонту технологической оснастки экспериментального цеха МЗКТ:

Не зря же говорят, один заблеял – и стадо побежало. Но это люди, это стадо. Но я не думаю, что все так говорят. Если честно, пускай бы он еще оставался еще хотя бы на один срок, но потому что надо страну поддержать.

Очень сильный. Сильный и стойкий. Вот это вот качество, я так думаю, даст ему возможность еще побыть с нами, не уходить с этого поста. Сила воли, духа, как-то вот так, если правильно сказать. Он смотрит как-то дальше, более дальновидный человек. Он смотрит вперед. Он понимает, что будет, если он уйдет.