Пульс был за 200! Руммо рассказал, как проводил первую в Беларуси операцию по пересадке печени

Игорь Позняк, СТВ: Операция, которая длилась долгих 14 часов. Начавшись 2 апреля 2008-го, она завершится 3-го и завершится успешно. Позже такие вмешательства здесь поставят на поток и, к счастью для нашей медицины, они станут ежедневной высокотехнологичной, нескончаемой рутиной. Но то, что белорусские первопроходцы сделали в ту весеннюю ночь, станет по-настоящему историческим прорывом.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Я был там самым опытным, а самый опытный – сам ничего на тот момент еще не сделавший. И это был колоссальный стресс, но его удалось преодолеть. Удалось собраться, мобилизовать коллектив, вселить веру в тех ребят, которые были со мной. Было несколько моментов (я сейчас их помню), когда купленные буквально накануне зажимы, положенные на крупный венозный сосуд, на глазах стали демонстрировать свою неэффективность. Он не так хорошо держит, как нужно было, пришлось его перекладывать. Тогда пульс был за 200 – именно в тот момент операции. И все, чего мы достигли, весь путь, который мы прошли, – однозначно точкой отчета является 10 апреля, когда глава государства нас принял, спустя неделю после операции, когда еще все было на тоненького с пациентом.

Но он сказал: думаю, что все будет хорошо. Так оно и случилось. Говорит, у меня рука легкая. И потом, говорит, одна операция – это одна операция, за ней должно быть 500, тысяча и больше. Когда мы сделали тысячную, я вспомнил его слова. На самом деле это была отправная точка для всего белорусского здравоохранения, для всей белорусской высокотехнологичной медицины.