В стоматологическом отделении Клецкой ЦРБ установили современное оборудование

Новое качество лечения. В стоматологическом отделении Клецкой центральной районной больницы установили современное оборудование. Аппарат белорусского производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Позволяет оказывать высококвалифицированную помощь пациенту. Оснащен экраном для подсветки рентгеновских снимков. А благодаря специальным наконечникам врачи могут лучше видеть рабочую область. Есть ножная педаль для удобного регулирования рабочего места, подачи воды и воздуха. Особенность модели заключается в том, что положение кресла сохраняется в памяти устройства, это позволяет индивидуально подстраивать его под каждого пациента.

Оксана Кулик, зубной врач стоматологического отделения Клецкой центральной районной больницы:

Это стоматологическая установка – она очень комфортна и удобна в работе врача. Естественно, удобно и врачу, и удобно пациенту. Приятно находиться в таком оснащенном кабинете. Очень удобное кресло, лампа теплого и холодного дневного света.

Также закуплен новый аппарат, с помощью которого стоматологи могут определить протяженность корневого канала. Обновили в отделении и мебель.