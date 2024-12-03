ГАИ Минской области усилила контроль за водителями такси

В Вилейке инспекторы акцентируют внимание на техническом состоянии транспорта, количестве пассажиров и скоростном режиме. Ведь даже незначительная ошибка может привести к трагическим последствиям. Самые распространенные нарушения – это не пристегнутые ремни безопасности, движение на красный сигнал светофора и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Ирина Сырокваш, водитель: Мы всегда рекомендуем пристегиваться. Есть наличие бустеров в машине, то есть мы всегда предлагаем, не в зависимости от возраста. Безопасность наших пассажиров – это самое важное.

Владимир Стамковский, старший госавтоинспектор ОГАИ Вилейского РОВД:

Госавтоинспекция Вилейского РОВД рекомендует водителям проверить техническое состояние своего транспортного средства для содержания его в зимний период. Позаботиться о смене шин, уже сейчас стоит задуматься, потому что с 1 декабря по 1 марта текущего года все транспортные средства будут эксплуатировать зимние шины, соблюдать безопасную дистанцию, учитывать погодные условия, не делать резких маневров и быть внимательным при торможении.

С начала года в Вилейском районе произошло 15 ДТП, где погибли 5 человек, 16 – получили травмы различной степени тяжести.