Психотерапевт: мода на ретро – это альтернатива отдыха, где молодёжь может найти уют и покой

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элиос»:

Сейчас идет большая информационная загруженность, когда нужно принимать быструю ответственность, принимать решения. Здесь ретро выступает как некая альтернатива отдыха, где человек в его понимании может расслабиться, найти уют, покой и самое главное время.

Возвращаясь к ретро, когда не было гаджетов, о которых мы сейчас очень много говорим, эта ситуация размеренности, уюта, тишины…

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Это гораздо более глубокая вещь, чем просто какая-то тенденция? Это некое отрицание скорости, современности, гаджетов, дайджеста – всего, что диктует современность. Современный человек, особенно молодой, хочет от этого куда-то убежать – к родничку, к ручейку, к деревне, к санаторию.