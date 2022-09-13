«Психологический климат и привязанность». Как суд решает, с кем ребёнок останется после развода родителей?

Статистика неутешительна – большинство браков распадаются. Люди расходятся и зачастую делают это не мирно, а со скандалами. Если развестись с супругом можно, то с детьми нет. Ведь дети вне зависимости от обстоятельств нуждаются и в папе, и в маме. Но взрослые порой об этом забывают и превращают ребенка в средство для манипуляций. О том, как этого не допустить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Красовская, медиатор:

Как правило, это заработок, жилищные условия – это обязательные условия. Когда происходит судебное заседание, назначается обследование жилищного помещения, как матери, так и отца. Наверное, психологический климат и привязанность ребенка к одному из родителей. К кому более привязан – соответственно, выбирается тот родитель.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если, например, ребенок не достиг 10 лет, его мнение спрашивается или нет?

Ирина Красовская:

Такая судебная практика мне неизвестна. Но думаю, что когда с ребенком разговаривают в учебном образовательном учреждении, полагаю, что спрашивают такие вопросы, потому что это затрагивает его психологическое состояние здоровья.