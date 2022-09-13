Заболел или попал в тяжёлую ситуацию. Можно ли с бывшей жены взыскать алименты на собственное содержание?
Статистика неутешительна – большинство браков распадаются. Люди расходятся и зачастую делают это не мирно, а со скандалами. Если развестись с супругом можно, то с детьми нет. Ведь дети вне зависимости от обстоятельств нуждаются и в папе, и в маме. Но взрослые порой об этом забывают и превращают ребенка в средство для манипуляций. О том, как этого не допустить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, зачастую споры про количество алиментов, их выплату идут потому, что мужчина считает, что на эти деньги будет жить его бывшая жена. Чтобы не рисковать, он предпочитает вообще не платить. Но нам это, наверное, знакомо больше по зарубежным каким-то разводам, когда они такие громкие – актеры, артисты разводятся. Она отсудила у него 50 миллионов долларов и может безбедно жить с этим ребенком. Все довольны. У нас, в нашей практике бывает такое, что суды могут присудить содержание еще и супруги, бывшего супруга, а не только платить деньги на ребенка?
Екатерина Заленская, медиатор, юрист:
По закону такое предусмотрено.
Наталья Надольская:
В каких случаях?
Екатерина Заленская:
Насколько практика судебная реально в данной ситуации идет по этому пути – нет такой...
Наталья Надольская:
Алеся, у вас были случаи, когда присуждает суд содержать не только ребенка, но и бывшего супруга?
Алеся Милибошко, заведующая сектором отдела принудительного исполнения Октябрьского района г. Минска:
Да, есть у нас такие случаи. Если, например, ребенок маленький, трех лет еще нет, и суд присуждает, выносит определение о содержании супруги до достижения ребенка трех лет. Есть еще случаи.
Наталья Надольская:
Какие еще случаи?
Ирина Красовская, медиатор:
Есть еще случаи, когда супруги прожили более 10 лет вместе и во время брака один из супругов стал инвалидом, нетрудоспособным. В этом случае тоже суд присуждает алименты уплачивать бывшему мужу.
Надежда Цыркун, психолог, кандидат психологических наук, доцент:
Если после развода в течение года любой из супругов заболел, попал в тяжелую ситуацию, то он может бывшему супругу тоже предъявить. Просто про это надо читать законодательство. Там, как песня, есть такие нюансы. Поэтому мужчина может подумать, заболеть и будет получать еще алименты.
Алеся Милибошко:
Как правило, эти средства взыскиваются в базовых величинах. То есть суд устанавливает, например, 10 базовых взыскать. На протяжении трех лет по 10 базовых. У меня есть должник в производстве. У него текущие алименты до 18 лет и средства на содержание супруги. Но средства на содержание супруги он не выплачивает, потому что хотя бы тут свести концы с концами с текущими алиментами и образовавшейся задолженностью по этим же алиментам.
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