Заболел или попал в тяжёлую ситуацию. Можно ли с бывшей жены взыскать алименты на собственное содержание?

Статистика неутешительна – большинство браков распадаются. Люди расходятся и зачастую делают это не мирно, а со скандалами. Если развестись с супругом можно, то с детьми нет. Ведь дети вне зависимости от обстоятельств нуждаются и в папе, и в маме. Но взрослые порой об этом забывают и превращают ребенка в средство для манипуляций. О том, как этого не допустить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, зачастую споры про количество алиментов, их выплату идут потому, что мужчина считает, что на эти деньги будет жить его бывшая жена. Чтобы не рисковать, он предпочитает вообще не платить. Но нам это, наверное, знакомо больше по зарубежным каким-то разводам, когда они такие громкие – актеры, артисты разводятся. Она отсудила у него 50 миллионов долларов и может безбедно жить с этим ребенком. Все довольны. У нас, в нашей практике бывает такое, что суды могут присудить содержание еще и супруги, бывшего супруга, а не только платить деньги на ребенка?