Архитекторы хорошо потрудились. Какие необычные здания должен увидеть каждый приезжий?

В 2000-х Минск прирастает сразу несколькими визитками. Минский ледовый дворец спорта, Дворец Независимости, «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена». Вторую жизнь получили здания филармонии, театра оперы и балета, ЦУМа.

Радмила Панфилова, коренная минчанка:

Очень многие мои друзья, которые не живут в Минске, пишут и говорят, тебе так повезло, что ты живешь в Минске. И я хочу сказать, что Минск на самом деле настолько сейчас стал красивым, что идешь и просто радуешься. Вот смотришь – театр, смотришь на каждый кустик, цветочек и получаешь такое удовольствие от этой красоты. Поистине всенародной стала стройка Национальной библиотеки Беларуси. Здание необычной формы настолько велико, что на каждом его этаже может поместиться два футбольных поля. Автоматизированная система доставляет читателям книги и документы всего за 20 минут – это высочайшая скорость библиотечного обслуживания в мире. А возведение спортивных объектов и вовсе стало делом чести. Ну и разве может быть иначе, если речь идет о столице страны с характером победителя.

Армен Сардаров, доктор архитектуры, декан архитектурного факультета БНТУ:

Когда мы говорим об архитектуре, мы всегда понимаем, что есть застройка жилая, есть общественная, есть какие-то сооружения, которые воплощают очень много. Для нас, поскольку Беларусь всегда славилась своими успехами в спорте, таким сооружением является «Минск-Арена». Это замечательное архитектурное сооружение. Я думаю, что они воплотили эту идею, мечту, славу белорусского спорта в этом интересном сооружении.

Сделать город комфортным для жизни, а не просто навести внешний лоск – вот задача, которая десятилетиями не уходит с повестки. Важно, чтобы каждому хватило места. Новые районы и вовсе как с картинки. Армен Сардаров:

Мы видим пластику фасадов, они достаточно сложные по архитектонике, то есть по строению. Достаточно интересные по цветовому решению, оно уже становится разнообразным. То есть архитекторы стремились сделать жизнь людей как можно богаче с точки зрения визуальных впечатлений, с точки зрения принадлежности к своему району. И это как раз признак застройки последних лет.