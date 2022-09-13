Новости Беларуси. Медучреждения Минска готовы к работе в условиях подъема коронавируса и сезонных заболеваний. Созданы запасы медпрепаратов более чем на 4 месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 октября в Минске стартует прививочная кампания против гриппа. Продолжается и вакцинация против ковида. Пройти процедуру можно в учреждениях здравоохранения. Также действует почти 40 дополнительных пунктов в общественных местах. Вакцины в городе достаточно.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Сегодня мы пошли путем максимальной концентрации пациентов с коронавирусной инфекцией только в ряде учреждений. Все остальные учреждения продолжают оказывать медицинскую помощь (и плановую, и экстренную) по своему профилю. Сегодня дети и лица молодого возраста до 31 года госпитализируются в детскую инфекционную больницу, взрослые без сложной соматической патологии – в городскую инфекционную больницу, пациенты с травмами и коронавирусной инфекцией – в 6-ю городскую клиническую больницу.

В столичных учреждениях здравоохранения работает более 8 тысяч точек подачи кислорода. Ими оснащают койки при капитальных ремонтах или реконструкции зданий. Существующие установки заменяют на современные.