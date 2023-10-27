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Психолог рассказала, что может помочь справиться с тревожностью

27 октября 2023 14:32
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Народная мудрость гласит: не говори, что знаешь человека до тех пор, пока не делил с ним наследство. Раздел имущества – и впрямь извечная тема, некогда родные, близкие друг другу люди могут стать в процессе этих дел заклятыми врагами. О том, как оставить квартиру родственнику и не оказаться на улице, кому отойдет наследство, если завещание отсутствует, что такое договор ренты, и всегда ли он гарантирует безбедную старость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что точно увеличилось – это уровень тревожности у наших граждан. Виктория, с чем это связано?

Психолог рассказала, что может помочь справиться с тревожностью-1

Виктория Протас, кризисный психолог:
Опять-таки вы же понимаете, что уровень тревожности поднялся со смертью после ковида. То есть когда ты видишь, что рядом одни смерти, волей-неволей задумываешься: что же будет со мной? Это такая терапевтическая процедура, когда человек приходит и составляет завещание, что я сделал все, то есть я себя чувствую спокойно. Опять-таки можно себя похоронить, то есть эмоционально: я уже умер, составил завещание. Многие говорят, что им это помогает.

«Очень популярно в молодом возрасте». Как часто белорусы составляют завещание – подробнее здесь.

# Психология # общество # Алеся Лакина # Виктория Протас # Фотофакт

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