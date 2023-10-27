«Очень популярно в молодом возрасте». Как часто белорусы составляют завещание?

Народная мудрость гласит: не говори, что знаешь человека до тех пор, пока не делил с ним наследство. Раздел имущества – и впрямь извечная тема, некогда родные, близкие друг другу люди могут стать в процессе этих дел заклятыми врагами. О том, как оставить квартиру родственнику и не оказаться на улице, кому отойдет наследство, если завещание отсутствует, что такое договор ренты, и всегда ли он гарантирует безбедную старость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, задумываться о завещании не очень приятно всем, потому что это как-то связано с уходом. Тем не менее много ли белорусов сегодня составляют завещание или все же полагаются на дело случая: кому достанется – тому достанется?