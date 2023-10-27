«Очень популярно в молодом возрасте». Как часто белорусы составляют завещание?
Народная мудрость гласит: не говори, что знаешь человека до тех пор, пока не делил с ним наследство. Раздел имущества – и впрямь извечная тема, некогда родные, близкие друг другу люди могут стать в процессе этих дел заклятыми врагами. О том, как оставить квартиру родственнику и не оказаться на улице, кому отойдет наследство, если завещание отсутствует, что такое договор ренты, и всегда ли он гарантирует безбедную старость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, задумываться о завещании не очень приятно всем, потому что это как-то связано с уходом. Тем не менее много ли белорусов сегодня составляют завещание или все же полагаются на дело случая: кому достанется – тому достанется?
Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа:
Достаточно много сейчас граждане Беларуси составляют завещание. Если раньше была такая практика, что завещание составляли в основном люди пожилого возраста, то сейчас очень популярно в молодом возрасте приходить, составлять завещание. Потому что в настоящее время люди много путешествуют, летают.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Денег, наверное, больше у людей стало?
Елена Курленя:
Конечно, имущества больше стало.
Сергей Парчевский:
Есть что оставлять.
Алеся Лакина:
Путешествуют, летают. Елена, что они боятся, что в путешествии что-то с ними случиться?
Елена Курленя:
Совершенно верно. Иногда приходит гражданин и говорит: «Я летаю, боюсь, что, не дай бог, случится какая-то катастрофа, и тут непонятно, что будет. Я хочу сам распределить, кому достанется мое имущество». Теперь уже молодой человек, пришедший составить завещание – это не новость какая-то.
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