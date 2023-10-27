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Конкурс «Судьба банка в судьбе людей» прошёл в Минске

27 октября 2023 14:29
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Новости Беларуси. Родина, семья, человек. В Минске прошел республиканский конкурс «Судьба банка в судьбе людей», участие в котором принимали сотрудники финучреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс «Судьба банка в судьбе людей» прошёл в Минске-1

Инициатором проекта выступили сотрудницы, состоящие в Белорусском союзе женщин. Желание проявить свою эрудицию и другие таланты изъявили семь самых активных семей сотрудников банка со всех регионов страны. Соревновались в презентационном, интеллектуальном и творческом конкурсах. Победу одержала семья Кочубей региональной дирекции банка по Минской области. Поддержка и продвижение семейных ценностей были главной целью состязания.

Конкурс «Судьба банка в судьбе людей» прошёл в Минске-4

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Традиционные семейные ценности, взаимопонимание, любовь, преемственность поколений – это те столпы, которые формируют хорошие, нормальные семейные традиции.

Конкурс «Судьба банка в судьбе людей» прошёл в Минске-7

Юлия Ясинская, председатель Союза женщин Белагропромбанка:
Семья – это основа. У нас достаточно большой коллектив. Мы радуемся профессиональным успехам наших сотрудников, спортивным, музыкальным. Конечно, сейчас этот конкурс показывает, какие традиции у них внутри семей.

Конкурс «Судьба банка в судьбе людей» прошёл в Минске-10

Наталья Мармузевич, председатель профсоюзной организации Белагропромбанка 
Семья – это одна из корпоративных ценностей банка. У нас три корпоративные ценности: Родина, семья и человек. И конечно же, семье мы уделяем очень много внимания.

Конкурс «Судьба банка в судьбе людей» прошёл в Минске-13

Конкурс среди работников банка и их семей прошел уже во второй раз. Не исключено, что проект станет доброй традицией.

# Государственная политика # общество # Марина Ленчевская # Фотофакт

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