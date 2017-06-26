Психолог Павел Зыгмантович: «Многие родители отдали ребёнка на воспитание в Youtube»

Новости Беларуси. Популярность видеохостинга обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Когда мы говорим о новом поколении, вот эти сюжеты, которые поразили, на самом деле, никто не ожидал, что существует такой интерес к тем ребятам, которые размещают в Youtube свои ролики. Это значит, что мы что-то проворонили, не подозревали или просто часть из нас была не информирована?

Павел Зыгмантович, психолог:

Просто взрослым обычно не интересно, что делают дети. Ребёнок сидит в тишине, занят чем-то – слава Богу, он не отвлекает. Это большая известная проблема.

Раньше она была замещена книгами, сейчас появился Youtube.

Но я, как родитель, знаю, что мои дети делают. И я ничего нового не увидел. Но это потому, что я интересуюсь, а многие родители отдали ребёнка на воспитание в Youtube и, в общем, неплохо. Это печально, конечно.