Над Минском пролетела авиация, задействованная в торжествах 3 июля

Новости Беларуси. К полету готовы. Задействованная в торжествах 3 июля авиация пролетела в небе над Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 парадных расчетов и почти 60 единиц техники. По традиции в авангарде три вертолета Ми-2 с национальным флагом, штандартами армии и военно-воздушного флота. Далее звенья боевой авиации, в числе которых и расчеты воздушно-космических сил России.