Над Минском пролетела авиация, задействованная в торжествах 3 июля

Новости Беларуси. К полету готовы. Задействованная в торжествах 3 июля авиация пролетела в небе над Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 парадных расчетов и почти 60 единиц техники. По традиции в авангарде три вертолета Ми-2 с национальным флагом, штандартами армии и военно-воздушного флота. Далее звенья боевой авиации, в числе которых и расчеты воздушно-космических сил России.
Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь:
Группа слетанная, то есть с боевым порядком в составе группы у нас вопросов никаких нет. Сейчас идет отработка времени выхода. На тренировках показаны очень неплохие результаты: максимальное отклонение от заданного времени составило 7 секунд. В боевом порядке присутствует 5 скоростей. Они должны все на интервалах пройти здесь.
Впервые на параде 3 июля управлять крылатыми машинами будут летчики Министерства по чрезвычайным ситуациям. Генеральная репетиция авиации запланирована на 29 и 30 июня.