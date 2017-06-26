«Кроме легендарного «Полонеза», будут представлены беспилотные авиационные комплексы»: что увидят минчане 3 июля

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости. Праздничные мероприятия в столице стартуют уже 1 июля. Основной площадкой в этот день станет Дворец Республики. Там пройдет гарнизонный концерт мастеров искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы предвкушают массу сюрпризов. К примеру, зрители в зале вместе с артистами смогут пролистать страницы нашей истории и проследить основные этапы становления белорусской государственности. Там же, кроме этого, будут работать сразу три выставки, в том числе и голограмм уникальных исторических экспонатов Беларуси.

А уже воскресенье, 2 июля, пройдет под эгидой вышиванки. Семь мероприятий и сразу 20 интерактивных площадок – поучаствовать смогут абсолютно все. Арт-парад, флешмоб, квесты. Кроме этого, уже традиционно у Дворца спорта все большие выходные будет работать город мастеров.