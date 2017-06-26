«Что происходит» с белорусской молодёжью: Youtube, киберспорт, роупджампинг

Новости Беларуси. Каждое последнее воскресенье июня в Беларуси отмечают День молодёжи. Во время ток-шоу «Что происходит» обсуждали, какие шансы у молодых белорусов реализовать себя, добиться успеха, сделать карьеру, получить хорошее образование.

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