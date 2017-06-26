Маршрут для удобного путешествия: в Национальном парке «Нарочанский» разработали веб-приложение для владельцев смартфонов

Новости Беларуси. Гостеприимство без границ. Путешествия по Мядельщине стали еще более комфортными. В Национальном парке «Нарочанский» разработали веб-приложение для владельцев смартфонов. Воспользовавшись им, можно составить маршруты для будущего путешествия. Карты с указанием местных особенностей, кемпингов, гостиниц готовы для загрузки и активного использования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма Национального парка «Нарочанский»:

Эти карты выложены для того, чтобы ими все пользовались, даже сидя дома на диване. Зайти, посмотреть, где, что расположено, сориентироваться заранее. Выбрать для себя какие-то объекты, точки, определиться с расстояниями, со временем. Шаг сделан к тому, чтобы хотя бы на 5 дней можно было прилететь без виз.

Туристы у нас есть, которые приезжают по безвизовому режиму. Это ближайшие европейские страны, граничащие с нами. Польша, Литва в первую очередь, и венгры есть, итальянцы у нас были. География туристов, которые приезжают, достаточно большая.

Кстати, сейчас в Национальном парке «Нарочанский» действуют 16 туристических стоянок. Информация о них в режиме постоянного доступа, и каждый, кто хочет самостоятельно путешествовать по озёрном крае, с легкостью найдет себе остановку.

Еще одна из последних разработок – аудиогид. Экскурсовод не нужен, все расскажет компьютер. Создают в «Нарочанском» и многое другое для туристов.

Александр Котов, отдыхающий (Россия):

Мы оделись хорошо. Были готовы к непогодам, потому что из непогоды приехали. В России лето тоже не очень в этом году удалось.