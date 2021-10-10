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Психолог об Андрее Курейчике: бывают такие люди, которые искренне за вас порадуются, если в вашей жизни всё плохо

10 октября 2021 16:33
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Новости Беларуси. Мир грез и болезненных фантазий не безопасен для работников творческих профессий. Особенно если заслуги в искусстве ничтожны, а самомнение зашкаливает. Этот путь – прямая дорога к тому, чтобы на всех и вся обидеться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для таких негодяев последнее убежище – протест. Таких людей очень мало, но кричат они о себе громче всех.  

Об одном из подобных персонажей расскажет Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».  

Психолог об Андрее Курейчике: бывают такие люди, которые искренне за вас порадуются, если в вашей жизни всё плохо-1

Алена Дзиодзина, психолог:  
Кто чем богат, тот тем и делится. Творчество, как правило, является отражением того, что живет глубоко внутри нас. И слушая то, что Курейчик говорит о попытках бунтовать в Беларуси, складывается впечатление, что если бы их вовсе не было, ему бы стоило эти поползновения придумать. Для себя самого. В первую очередь.  

Просто бывают такие люди, которые искренне за вас порадуются, если в вашей жизни все плохо. Ведь тогда они наконец-то получают возможность рассказать насколько все тлен и быть услышанными. Для них лучший друг – это человек, в чем-то переживающий личную драму, которому может быть созвучно то, что про этот мир хотел бы ему рассказать Курейчик сочувствующий.  

Уж не это ли стало причиной того, с каким энтузиазмом драматург подхватил тему недовольных из Беларуси, развернув за границей целую постановку о страданиях невероятных сторонников оппозиции? Вместе с тем автор словно бы заранее уже обиделся на всех белорусов, кому это будет неинтересно. «Терпилы», – объясняет Курейчик.  

Да и вообще, из того, что мне удалось услышать в интервью и комментариях нашего героя, его отношения с миром как будто бы строятся по принципу «виноград-то зелен». И потому «Беларусьфильм» становится с точки зрения Курейчика бесперспективным, запас актерских талантов – бездарным, фестиваль без его фильмов – дно днищенское, а наш зритель недостаточно просвещенный, чтобы оценить всю глубину и драматургию его многострадальной пьесы. Которая, к слову, так и называется – «Обиженные». Однако множественное число там, возможно, лишнее.  

Психолог об Андрее Курейчике: бывают такие люди, которые искренне за вас порадуются, если в вашей жизни всё плохо-4

Алена Дзиодзина:  
И весьма цинично на фоне того, что белорусам за год пришлось пережить, звучит его искреннее сожаление, что протест в Беларуси сдулся. Он упрекает в этом людей, которым якобы не хватило духа. Это личное мнение, но главный критерий, дающий право человеку учить жизни других, – это то, насколько ему комфортно с самим собой.  

Курейчик же признается, что предпочитает топить реальность в алкоголе. Да и сам бы не смог сработаться с подобным себе. Разочарую: независимо от его желания и готовности, он каждый день и так просыпается с самим собой, и на всякое дело во всякое место берет самого себя.  

И будь ты хоть невероятным, хоть совсем сказочным, причины желания выпить нередко кроются где-то там. Видимо, не сработались. Сочувствую, но подсказку дарю. А пока Курейчик ну такой себе авторитет, чтобы учить белорусов жизни. Давайте следующего.  

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина # Андрей Курейчик # Фотофакт

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