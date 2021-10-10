Психолог об Андрее Курейчике: бывают такие люди, которые искренне за вас порадуются, если в вашей жизни всё плохо

Новости Беларуси. Мир грез и болезненных фантазий не безопасен для работников творческих профессий. Особенно если заслуги в искусстве ничтожны, а самомнение зашкаливает. Этот путь – прямая дорога к тому, чтобы на всех и вся обидеться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для таких негодяев последнее убежище – протест. Таких людей очень мало, но кричат они о себе громче всех.

Алена Дзиодзина, психолог:

Кто чем богат, тот тем и делится. Творчество, как правило, является отражением того, что живет глубоко внутри нас. И слушая то, что Курейчик говорит о попытках бунтовать в Беларуси, складывается впечатление, что если бы их вовсе не было, ему бы стоило эти поползновения придумать. Для себя самого. В первую очередь.

Просто бывают такие люди, которые искренне за вас порадуются, если в вашей жизни все плохо. Ведь тогда они наконец-то получают возможность рассказать насколько все тлен и быть услышанными. Для них лучший друг – это человек, в чем-то переживающий личную драму, которому может быть созвучно то, что про этот мир хотел бы ему рассказать Курейчик сочувствующий.

Уж не это ли стало причиной того, с каким энтузиазмом драматург подхватил тему недовольных из Беларуси, развернув за границей целую постановку о страданиях невероятных сторонников оппозиции? Вместе с тем автор словно бы заранее уже обиделся на всех белорусов, кому это будет неинтересно. «Терпилы», – объясняет Курейчик.

Да и вообще, из того, что мне удалось услышать в интервью и комментариях нашего героя, его отношения с миром как будто бы строятся по принципу «виноград-то зелен». И потому «Беларусьфильм» становится с точки зрения Курейчика бесперспективным, запас актерских талантов – бездарным, фестиваль без его фильмов – дно днищенское, а наш зритель недостаточно просвещенный, чтобы оценить всю глубину и драматургию его многострадальной пьесы. Которая, к слову, так и называется – «Обиженные». Однако множественное число там, возможно, лишнее.