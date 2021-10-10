На 43% выросли поставки в ЕС. Страшны ли Беларуси санкции и где оценили наши продукты, рассказал Алексей Богданов

Новости Беларуси. Хватит ли продуктов всем, на неделе волновались буквально на другом конце света. Во Владивостоке прошли Дни Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так и хочется сказать – с аншлагом. Избалованные морскими дарами приморцы распробовали наши продукты, так что сейчас хотят продолжения банкета, уже на постоянной основе и большими порциями. Как будет проходить такой гастрономический обмен, расскажет Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства. Ольга Коршун, СТВ:

Алексей Игоревич, вы были во Владивостоке, где прошли Дни Республики Беларусь. Что вкусненького в этот раз привезли в Приморский край? «Мы увеличим объемы поставок в разы в этот дальневосточный регион»

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Целую неделю в центре Владивостока, на главной площади, была развернута белорусская экспозиция, где были представлены образцы техники машиностроительной, ну и, конечно, самое вкусное и интересное для простых жителей этого дальневосточного региона – это была экспозиция, торговля была организована, и представление продукции, и дегустационные мероприятия. Была представлена наша мясо-молочная промышленность, хлебобулочные, кондитерские изделия. Более 11 предприятий участвовали. Конечно, жители Владивостока смогли по достоинству оценить белорусскую продукцию. Мы там уже присутствовали и до этого. Именно это мероприятие было направлено на то, чтобы жители смогли попробовать товар. Конечно, эффект от этого мероприятия будет, я думаю, просто взрывным. Мы увеличим объемы поставок в разы в этот дальневосточный регион. Ольга Коршун:

Я видела некоторые фотографии в интернете. На этой ярмарке за некоторыми продуктами как будто и очереди были. Поделитесь своими наблюдениями – что было в кулинарном топе у жителей Владивостока? Колбасными изделиями и готовой продукцией мы реально удивили

Алексей Богданов:

Мы начали поставки в 2020 году в Приморский край, значительно их нарастив, на 60-63 %, и поставили продовольствия более чем на 2,1 миллиона долларов. Самая большая, объемная группа товаров – это молочная продукция. На этой ярмарке мы представили и «Бабушкину крынку», и Кобринский маслосырзавод – они представили свои товары в широчайшем ассортименте. «Бабушкина крынка» представила молочную продукцию – сыры, масло и другие товары, которые они производят, у них очень большой ассортимент. Кобрин представил именно специализированные элитные сыры, супертвердой группы товары, такие как монблан, пармезановая группа товаров, раклет, который они производят – знаменитый сыр. В каждом сегменте мы пытались показать и не только продать их в магазины. Наши представители объясняли, как его кушать, как его потреблять. Те же элитные сыры – может быть, не все знают. Люди, пробуя, приходя туда, например, в понедельник, купив немножко сыра, уже во вторник приходили опять. Потом приходили еще и спрашивали: «Где можно купить еще в магазине (здесь, во Владивостоке)?» Специфика этого мероприятия в том, что мы особый упор сделали на мясопродукцию, потому что в 2020 году ее было гораздо меньше в поставках. Приехали четыре крупных мясокомбината, и они показали всю свою линейку товаров, особенно это колбасные изделия и готовая продукция, которой мы реально удивили. Приморцы приходили и очередь стояли. И даже в палатках, где торговые места были, просто не успевали обслуживать население, выстраивались большие очереди. И это изо дня в день. Ольга Коршун:

В рамках Дней Беларуси во Владивостоке прошел еще и бизнес-форум. Удалось заключить какие-то новые контракты? Мы провели переговоры с двумя крупнейшими сетями, которые охватывают весь Дальний Восток

Алексей Богданов:

Да, действительно, успех бизнес-форума был налицо. Он состоял из двух частей. Первая – каждый из приехавших представил отрасль для бизнеса, сообщество которого там собралось. Более 100 компаний присутствовали на этом форуме большом. И потом были переговоры. Контракты заключались, и новые в том числе. Мы там уже имели контракты и мы их просто пролонгировали и, самое основное, расширяли ассортимент продукции и увеличивали объемы. В частности, провели очень хорошие переговоры с двумя крупнейшими сетями, которые охватывают не только Приморский край, но и вообще весь Дальний Восток – это «Самбери» и «Реми». Кроме того, увеличивается взаимодействие с локальными сетями, такими как «Белорусский фермер» – такая сеть магазинов есть, «Белорусский ГОСТ» – такая тоже небольшая сеть магазинов. В этих направлениях мы добились успеха. Ольга Коршун:

В денежном выражении? За восемь месяцев 2021 года мы уже достигли на 34 % больше, чем в целом за весь 2020-й Алексей Богданов:

В денежном выражении за восемь месяцев текущего года мы уже достигли прошлогоднего уровня – 2 миллиона долларов, это на 34 % больше, чем в целом за весь прошлый год. Поэтому, конечно, объемы будут кратно расти. Ольга Коршун:

Есть какие-то конкретные цифры, на которые вы постараетесь выйти в 2022 году или через полгода? «Планируем по итогам года превысить цифру в 6 миллиардов долларов белорусского продовольственного экспорта»

Алексей Богданов:

В целом, если говорить о Приморском крае, то таких цифр планово мы не ставим перед предприятиями. У нас есть задания, которые определены. По Российской Федерации мы стараемся сохранить тот объем, который у нас был в 2020 году, с небольшим увеличением – чуть больше 100 %. Такой же объем будет планово и на Приморский край. Но он уже показывает динамику, что он уже будет больше, мы увеличим эти объемы. В целом, если, например, брать экспорт за восемь месяцев текущего года, то мы уже наторговали в мир на 4,1 миллиона долларов – на 10,8 % больше, чем в 2020 году. Планируем по итогам года превысить цифру в 6 миллиардов долларов белорусского продовольственного экспорта. Ольга Коршун:

Затронули тему экспорта белорусского продовольствия. А новые партнеры в 2021 году у нас появились? «Мы поставляем продукт в новом формате в торговые сети для Владивостока» Алексей Богданов:

Это такой процесс, который постоянно: кто-то прибывает, кто-то убывает. Безусловно, эти партнеры есть в каждом регионе. Мы лишний раз убедились в этот визит во Владивосток: сколько ВКС (видеоконференций) не проводи, пока сам не приедешь, лично не посмотришь в глаза партнеру, достичь договоренностей – это будет сложно развивать. Яркий пример: до этого велись переговоры, например, с брестчанами – в Приморском крае организовать некое выносное производство. И только сейчас достигли нового развития событий. Договорились о чем? О том, что Кобринский маслосырзавод будет поставлять во Владивосток своему дилеру сухие смеси для производства мягкого мороженого. Дилер покупает фризеры – аппараты (наполняешь стаканчик с мороженым жидким), и доставлять бесплатно по всем торговым сетям по Владивостоке. Таким образом мы не поставляем сырье какое-то, мы поставляем продукт в новом формате в торговые сети для Владивостока.

Ольга Коршун:

Если с Россией все более-менее понятно и вкусы у нас во многих сферах совпадают (это касается не только сельского хозяйства и продовольствия, но и даже политики, экономики), то с западными партнерами каши пока – буквально – не сваришь. Они вводят против нас санкции, угрожают новыми. Насколько опасны и страшны эти западные санкции для белорусского сельского хозяйства? Стоит нам им бояться? «На 43 % выросли поставки белорусского продовольствия в Евросоюз» Алексей Богданов:

Сколько бы мнимые партнеры ни угрожали нам, особенно сельскому хозяйству, ничего они не смогут с нами поделать. Белорусы не из тех простачков, которые подняли лапки и кому-то сдались. Мы давно уже диверсифицировали наши внешнеторговые пакеты таким образом, чтобы невозможно было в какой-то стране против нас что-то сделать. Конечно, никакие санкции на нас не повлияют. Опять же, мы видим статистику: на 43 % выросли поставки белорусского продовольствия в Евросоюз. Ольга Коршун:

На 43 % в этом году? Алексей Богданов:

Да. Ольга Коршун:

Санкции санкциями, а кушать хочется всегда.