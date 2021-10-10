О поставках в 50 стран, рекордных объёмах и инновациях производства. Интервью с директором «Бобруйскагромаша»

Новости Беларуси. С бизнес-визитом в Приморье побывала и генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобрускагромаш» Надежда Лазаревич. Топовые модели белорусского производства показали на выставке. Всего же в портфолио предприятия – более 100 образцов техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как итог – деловое рандеву на Дальний Восток обернулось подписанием очередных дилерских договоров и новыми планами поставок на 2022 год с суммой контрактов на полмиллиона долларов. Юлия Артюх встретилась с «железной леди» отечественной промышленности. Юлия Артюх, политический обозреватель:

Надежда Анатольевна, вы являетесь руководителем целого холдинга, в состав которого входят шесть предприятий. Средняя зарплата может достигать и 2 000-2 500 белорусских рублей

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:

Это центральная площадка, основной завод, где делается финальная стадия сборки машины, но в целом по холдингу работает 2 800 человек. Средняя заработная плата по центральной площадке – 1 200-1 300 белорусских рублей. В хороший период, в сентябре достигает и 1 500. Те, кто хотят зарабатывать, имеют здесь возможность это сделать, потому что, например сварщик, который выходит сверхурочно, работает в выходные по необходимости, по нашей просьбе, у него средняя зарплата может достигать и 2 000-2 500. Тут уже зависит от каждого человека. Хочешь заработать – ты имеешь возможность на предприятии это сделать.

Надежда Лазаревич:

Это сварочный цех. Здесь участок сварки машин для внесения жидких органических удобрений. В простонародье – бочки. То есть здесь собирается в месяц до 50 машин. Мы сейчас проработали новую технологию, уже их производим полностью оцинкованные. Если потребитель желает, мы можем делать и оцинкованную бочку, и окрасочную, поэтому все, что касается машин для внесения жидких органических удобрений, делается здесь. Юлия Артюх:

А где цинкуются эти бочки? О сотрудничестве с другими заводами и объеме продаж Надежда Лазаревич:

Мы делаем это на аутсорсинге. В холдинге БМЗ есть один из заводов, который нам помогает, оказывает услугу горячего цинкования наших бочек. Юлия Артюх:

То есть вы еще даете работу дополнительно другим белорусским организациям? Надежда Лазаревич:

Конечно. У нас очень тесные кооперационные связи и с холдингом МАЗ, и с Тракторным заводом. На Тракторном заводе мы покупаем диски, на МАЗе берем ходовые системы, редукторы. Каждый завод связан друг с другом.

Юлия Артюх:

По объему продаж что скажете? Вырос ли, уменьшились по сравнению с прошлым годом? Надежда Лазаревич:

За два года нам есть чем гордиться. За прошлый год у нас объем производства вырос на 120 %, а экспорт – мы приросли на 150 % к 140 % прошлого года. Юлия Артюх:

Можно попробовать поработать здесь? Надежда Лазаревич:

Мы находимся в механосборочном цеху. Здесь работает 300 человек. Цех работает в три смены. Здесь делаются все наши механообработки, потому что у нас локализация собственная, собственная компетенция. Мы сами собираем машины от заготовительно-прессового, сварочного, механосборочного и потом сборка. Мы с вами увидим на финише готовую машину. То есть полностью производственный цикл идет здесь. Юлия Артюх:

Совсем недавно Telegram-каналы призывали к забастовкам. Как у вас обстоят дела? «Востребовано то, что они делают. Зачем им бастовать?»

Надежда Лазаревич:

Мы за два года очень хорошо приросли в объеме производства. Люди видят, что промышленность Республики Беларусь действительно развивается. Когда у них растет заработная плата, социальный пакет, они понимают, что их техника нужна, востребовано то, что они делают, зачем им бастовать? Юлия Артюх:

Всегда общаетесь, всегда рядом? Надежда Лазаревич:

Я считаю, самая главная функция руководителя – что он может посмотреть любому сотруднику в глаза и увидеть ответную реакцию. Если я иду, и от меня человек прячет глаза, ему не о чем со мной говорить – значит, я что-то сделала не так. Мы ходим в цеха, работаем. По-другому мы бы не смогли увеличить объемы производства в два с половиной раза за эти два года, если бы не слушали и слышали людей. «Мы работаем с 50 странами». Продукцию поставляю даже в Мадагаскар, Гвинею и Зимбабве

Надежда Лазаревич:

В прошлом году за два года мы получили около 7 миллионов долларов и приобрели станки. Вот один из них. Чем он уникален? Мы, взяв заготовку, включаем программу и за 12 минут получаем уже готовое изделие. Раньше мы это делали целым участком, больше 10 станков, в три смены, чтобы выполнить объем производства. Мы находимся в цеху сборки. Здесь собираются наши базовые машины. Это наша гордость, с чего начинался «Бобруйскагромаш». Это пресс-подборщики. Мы ежемесячно отгружаем около 400 машин либо машинокомплектов, отгружаем в Россию и Казахстан только одних пресс-подборщиков. Юлия Артюх:

Вы сказали: Казахстан. Как с ними развиваются отношения?

Надежда Лазаревич:

Это наш второй рынок по экспорту. Мы поставляем туда технику на около 10 миллионов долларов ежегодно. Наши пресс-подборщики занимают 80 % на рынке, только работает «Бобруйскагромаш». Мы можем с гордостью сказать, что наши пресс-подборщики в основном закрывают все потребности Казахстана. Все что касается наших кормораздатчиков, прицепов, бочек для вывоза жидких органических удобрений, – это уже новая линейка. Которую тоже начинаем поставлять в Казахстан. Также мы, может, не так хорошо, как хотелось бы, но работаем и с Украиной, Узбекистаном, Таджикистаном, у нас есть там своя сборка. Небольшая, но она тоже есть. Молдова у нас берет. Юлия Артюх:

Дилерская сеть довольно крупная. Надежда Лазаревич:

50 стран, три сборки. Все остальное – это наши готовые изделия, которые мы продаем через дилеров в ту или иную страну – Сербия, Мадагаскар, Монголия, Гвинея, Зимбабве. Это подтверждение тому, что мы работаем с 50 странами. Эта машина уходит завтра в Чехию. Надежда Лазаревич:

Это склад готовой продукции. Когда я пришла два года назад, он был заставлен. Годовой объем стоял на складе. Сейчас мы работаем по предоплате, быстро, и у нас складских остатков нет. Всего лишь 20 % складских остатков остается по итогу на отчетную дату. Да, техника произведена и сразу отгружена. В месяц мы отгружаем около 5 миллионов долларов только с этой площадки произведенной техники. Я стараюсь хотя бы раз в квартал ездить по предприятиям, чтобы они чувствовали твердую руку руководителя