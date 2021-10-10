«Ожидают, что «режим падёт», наступит «новая Беларусь». У взломщиков камер видеонаблюдения дома нашли арсенал оружия

Новости Беларуси. Этот материал о том, что за преступлением обязательно последует наказание. На неделе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Один из злоумышленников взломал сервер и скачал файлы со столичных камер видеофиксации. После опубликовал все на экстремистских Telegram-каналах.

Мужчину и еще троих подельников задержали. И тут выяснилось, что называется, самое интересное: помимо взлома госсервера они причастны к несанкционированным маршам, блокировке дорог, и, что самое страшное, у каждого дома хранилось огнестрельное оружие. Подробности выяснил Сергей Шуманский.

Был задержан 3 ноября примерно в 3 часа ночи при попытке доступа к системе видеонаблюдения города Минска с целью скачивания архивных записей системы видеонаблюдения.

Общая информация, которую произнес этот молодой человек в кадре – сущая правда. Задержан ночью 3 ноября, пытался скачать записи с камер видеонаблюдения Минска. Вопрос только зачем и для кого? А еще как молодой человек пробрался на крышу многоэтажки и откуда вообще знал, что такое возможно сделать обычному человеку? Или все же не совсем обычному? Сегодня следователи готовы раскрыть некоторые подробности этого уголовного дела.

Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:

После задержания в ходе анализа электронной переписки, обнаруженной у него в мобильном телефоне, было установлено, что действовал он не один. По горячим следам были установлены иные его подельники и в последующем оперативно задержаны.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:

Все мужчины систематически принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые происходили в городе Минске с августа по ноябрь 2020 года и сопряжены были с блокированием дорог, неповиновением законным требованиям представителей власти. Следствием зафиксировано 10 фактов их участия. Добыты доказательства о приготовлении обвиняемых к активному участию в массовых беспорядках и совершению погромов, поджогов, уничтожению имущества и вооруженному сопротивлению представителям власти.

Результаты обысков у задержанных «недохакеров» действительно поражают – ружья, десятки патронов к ним, бронежилет, каски, мечи, рации с гарнитурой скрытого ношения, пиротехника, листовки с призывами к забастовкам. Такой арсенал явно не располагал к мирным намерениям и поступкам.

Андрей Мотолько:

Согласно материалам уголовного дела, трое фигурантов неоднократно привлекались к административной ответственности, все ранее не судимы, и лишь один из них был официально трудоустроен. Дмитрий Острейко:

При изучении накопителей информации, компьютерной техники у этого фигуранта были обнаружены различные сохраненные файлы. В частности, у него были файлы «манифест Брейвика», «энциклопедия террориста», как изготовить бомбы и иными подручными средствами приготовить различного вида оружие. Также немаловажно, у него была обнаружена в электронном виде и методичка Шарпа, и другие материалы экстремистской направленности. Кроме того, по месту жительства были обнаружены флаги бело-красно-белый и флаг Украины.

Флаг Украины, к слову, оказался в квартире одного из обвиняемых неспроста. Следствием установлено, что двое из фигурантов состояли и активно участвовали в Telegram-чате задержанного в сентябре в Минске 32-летнего украинского радикала.

Выступая в роли организатора, тот подготавливал баллончики, кисти, перчатки, растворитель и трафареты – все необходимое для того, чтобы загадить фасады белорусских зданий протестной символикой.

После этого распределял роли исполнителям, одними из которых и были задержанные минчане. Дмитрий Острейко:

В ходе расследования установлено, что они всячески пытались проявлять себя в протестной активности, участвовали и организовывали так называемые дворовые чаепития, приобрели для этого специальное оборудование, в том числе во дворе жилых домов жарили драники, приглашали людей для набора сторонников и подыскания людей, кто схож с ними по взглядам и идеологии.

Брат этого фигуранта непосредственно перед выборами входил в инициативу «Честные люди». На компьютерной технике у него в последующем была обнаружена фотография с рядом известных лиц – Цепкало, Тихановской и Колесниковой. В так называемом плане, который имелся у него в электронном виде, было указано, что в период с августа по октябрь у него запланирована борьба с диктатурой.

Судя по всему, про борьбу с диктатурой обвиняемые вовсе не шутили. В ходе обыска у одного из радикалов следователи обнаружили две предсмертные записки, адресованные жене и маленькой дочери. А это может говорить только об одном: имея на руках огнестрельное оружие и с учетом призывов, размещенных в радикальных Telegram-каналах, они, что называется, готовы были идти до конца.

Дмитрий Острейко:

Анализируя материалы уголовного дела по результатам расследования, было установлено, что они своеобразно воспринимали в том числе и положения Конституции Республики Беларусь. В частности, один из них трактовал ее так, что народ имеет право, согласно Конституции, на вооруженное восстание, на революцию против действующей власти, к чему они и готовились. Фактически они не признавали, в последующем при ознакомлении с материалами дела пояснили, что ожидают, что «режим падет», наступит «новая Беларусь – Беларусь будущего», и их освободят, признают так называемыми жертвами режима.

«Жертвами режима» этот квартет, в принципе, можно признать. Режима Тихановской, Колесниковой, Цепкало и иже с ними. В реальной же Беларуси все четверо стали фигурантами уголовного дела сразу по нескольких статьям, максимальное наказание по одной из которых предусматривает до 8 лет лишения свободы. Дмитрий Острейко:

Фигурантам было предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, приготовление к массовым беспорядкам, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением сотрудникам правоохранительных органов, модификация компьютерной информации, неправомерное завладение компьютерной информацией, использование вредоносного программного обеспечения.