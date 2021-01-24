«Цель – увеличить доступность медпомощи населению». Рассказываем про новый медицинский проект в Гродно

Новости Беларуси. Несколько лет назад университетские клиники начали создавать в России. И вот сейчас первая проба медицинского пера в Гродно. Пилотный проект, который скоро заработает во всех регионах страны. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

И еще одна тема, которую сегодня обсуждают на каждой кухне и в общественном транспорте – это иммунизация против коронавируса. Партии российской вакцины «Спутник V» на этой неделе получили все регионы Беларуси. Первыми прививаются медики, бесплатно и по желанию.