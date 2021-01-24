«Цель – увеличить доступность медпомощи населению». Рассказываем про новый медицинский проект в Гродно
Новости Беларуси. Несколько лет назад университетские клиники начали создавать в России. И вот сейчас первая проба медицинского пера в Гродно. Пилотный проект, который скоро заработает во всех регионах страны. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
И еще одна тема, которую сегодня обсуждают на каждой кухне и в общественном транспорте – это иммунизация против коронавируса. Партии российской вакцины «Спутник V» на этой неделе получили все регионы Беларуси. Первыми прививаются медики, бесплатно и по желанию.
Галина Буро узнала, почему люди хотят получить вакцину и когда она станет доступна всем белорусам? А также в чем суть проекта «Университетская клиника» и как пандемия стала для него важным экзаменом?
Монитор в 56 дюймов, лечение сосудов без боли и шрамов. Ангиографический комплекс и другое ультрасовременное оборудование областная больница приобрела в рамках пилотного проекта «Гродненская университетская клиника». Такой уникальный статус медицинское заведение получило первым в стране. Суть проекта – это, можно сказать, симбиоз лечения, науки и обучения.
Виктор Аносов, заместитель главного врача Гродненской университетской клиники, проректор ГГМУ:
Цель этого проекта – увеличить доступность высокотехнологичной медицинской помощи населению, улучшить медицинское оборудование, которое имеется на клинической базе, и, кроме доступности самой медицинской помощи, доступность и практического образовательного процесса.
В основе – мировая модель прогрессивной медицины. Такие клиники станут появляться и в других областях страны, а само определение «Университетская клиника» закрепят в новом законе «О здравоохранении». Реализация проекта в Гродно в разгаре, но вмешалась пандемия. А может наоборот – подчеркнула, насколько важно взаимодействие врачей, профессорско-преподавательского состава и студентов.
В настоящий момент мы находимся в отделении анестезиологии и реанимации № 3 Гродненской университетской клиники, где мы боремся с коронавирусной инфекцией.