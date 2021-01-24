«Ещё не будучи врачом я умею многое». История студента, который помогает медикам в красной зоне

Новости Беларуси. Студент пятого курса Гродненского медицинского университета Михаил Полещук со второй волны пандемии помогает медикам в красной зоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работает санитаром и шутит: постоянно пристает к врачам с вопросами.

Видя такой интерес студента, реаниматологи рады делиться лайфхаками. А Михаил, если еще недавно сомневался в выборе будущего врачебного профиля, то теперь твердо решил стать анестезиологом-реаниматологом. Ректор медицинского университета и медсестра детской поликлиники. Реакции людей, которые уже сделали прививку от коронавируса

Михаил Полещук, студент ГГМУ, санитар Гродненской университетской клиники:

Когда я пришел в сентябре устраиваться сюда на работу, мне сказали: либо реанимация, либо реанимация. Времени думать не было, я ответил: «Иду». Признаться честно, мне в профессиональном значении дало многое – это врачебные манипуляции, опыт, назначение лекарственных средств, реабилитация и профилактика в принципе. Даже не будучи еще врачом я уже умею многое.