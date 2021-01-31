«Затыкают своей свободой рот другим!» Певица Юлия Быкова о лицемерии, протестах и Павле Латушко

Новости Беларуси. Группа «Аура» – настоящий хитмейкер белорусского плейлиста. Их песни стали гимном мирных автопробегов и антипротестных акций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Быкова и Евгений Олейник продолжают словом и нотой отстаивать общую позицию и страну. В эксклюзивном интервью нашей программе Юлия рассказала, как относится к «беглой» творческой элите и какие культурные метаморфозы подкосили Павла Латушко. Ксения Худолей, корреспондент:

Белорусская эстрада – это ваше давнее и хорошо знакомое место обитания, но в последнее время ее состав кардинально изменился. Как вы к этому относитесь? Разочаровались?

Юлия Быкова, солистка группы AURA:

Наша с Женей позиция достаточно давно известна, достаточно давно мы ее не то что не скрываем, а всячески афишировали. Знаете, как у нас было в артистических кругах? Все где-то работают – в государственных структурах, на государственных телеканалах – но тайком, тихонечко, лицемерненько с легким презрением относятся к действующей власти. Я уважаю тех, кто всегда придерживался оппозиционной точки зрения Я никогда никого не осуждаю, начнем с этого. Каждый человек имеет полное право думать, как ему хочется. Я уважаю тех, кто всегда придерживался оппозиционной точки зрения. Мы музыкантов знаем, мы даже с ними по музыкальным каким-то вопросам сотрудничали. Почему нет? Но людей «с двойным дном» – мы не приемлем этого: думаю одно, фигу в кармане держу, а ради каких-то плюшек я иду – мне квартира нужна. Построилось так очень много людей, которые потом махали этими флажками на всех ступеньках. Квартира, заработок, концерты. Человек утром приходит в студию, говорит одно, а вечером идет на митинг и говорит другое. Причем сейчас есть такие личности, которые еще раз хотят вернуться, когда поняли, что кроме презрения ничего вообще. Сейчас Павел Латушко проявил свою истинную сущность, каким был всегда Ксения Худолей:

В культурном пространстве вам приходилось тесно работать с Павлом Латушко. Как вам его нынешнее поведение?

Юлия Быкова:

Мы познакомились, когда его только назначили министром культуры. В тот момент было бы сложно поверить, что такое будущее ожидает этого человека. Он настолько старательный – служил, услуживал и все такое. Так же, как он теперь делает. Тут дело в человеческих качествах. Куда дует ветер, туда и он. Он знал, что мы, допустим, были в хороших отношениях с одним влиятельным человеком в Беларуси, поэтому и с нами общался более-менее. Как только наши дороги с этим влиятельным человеком разошлись, сразу же группа AURA исчезла из его поля зрения. По-моему, сейчас он проявил свою истинную сущность, каким был всегда. Друзья мои, я считаю, что страна не потеряла ничего с его отъездом.

Ксения Худолей:

Ваша фанатская база и до этого была обширная. Пополнилась ли за последние полгода в связи с событиями, которые происходили в нашей стране? И кто эти люди, которые слушают песни группы AURA и, может быть, даже делают их гимном своих автопробегов, митингов? Юлия Быкова:

Появились новые поклонники нашего творчества, новые люди, их стало намного больше, во-первых. Во-вторых, это благодарные люди. Такая радость, когда человек не притворяется, искренне разделяет твои эмоции. В чем суть нашего творчества с Женей? Мы не стараемся подстроиться под какое-то течение. Наше счастье, что каким-то образом совпадает. А почему совпадает? Наверное потому, что чем ты живешь сейчас, то ты и пишешь. Волнует то, что с нами происходит, что происходит с людьми. Человек затыкает своей свободой рот другим Почему во имя этих чужих интересов мы перестаем быть людьми, перестаем общаться, почему-то считаем, что человек стал другим, хотя на самом деле ничего личного не произошло. Когда мне выдвигают личные претензии, не буду цитировать, ты такая-сякая – что изменилось? Я не изменилась, а изменилось восприятие.