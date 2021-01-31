Возможна ли в Беларуси амнистия в ближайшее время? Ответ генерального прокурора

Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ мы задали несколько вопросов генеральному прокурору страны Андрею Шведу. Алена Сырова, корреспондент:

Андрей Иванович, глава государства сказал о том, что из последнего полугодия как минимум нужно сделать определенные выводы и работать на упреждение, в частности в вопросах законодательства. По линии Генпрокуратуры какие есть предложения, нюансы? Вы не так давно возглавили ведомство, может быть, скажете, что стоит поменять и стоит ли?

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Выводы делаются постоянно на марше. И инициативы Генеральной прокуратуры появляются с точки зрения совершенствования законодательства постоянно. Часть из них уже реализована, в том числе в Кодексе об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, вовлечение несовершеннолетних и другие инициативы. Что касается инициатив сегодняшнего дня, то Генеральная прокуратура в первую очередь предлагает усилить ответственность за экстремистскую деятельность, внести изменения и в Уголовный кодекс (в закон о противодействии экстремизму), и в ряд иных актов законодательства. Что касается усиления уголовной ответственности, речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности.

Алена Сырова:

Что значит «содействуют их экстремистской деятельности»? Андрей Швед:

Обучают лиц, распространяют среди них экстремистские взгляды, распространяют в том числе с участием членов экстремистских формирований экстремистскую символику, пропагандируют, разжигают рознь и так далее. То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия. Поэтому в дальнейшем принятием этой нормы (введением в Уголовных кодекс), она будет иметь не только профилактический серьезный характер, но и позволит нам в том числе на корню пресекать факты, связанные с финансированием экстремистской деятельности.