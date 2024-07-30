Психолог: чтобы устанавливалась дружба, нужен контакт, сейчас друг у ребёнка – это его телефон

Человек – создание социальное, и потому выжить в одиночку ему сложно. С другом, кем бы он ни был, это сделать куда легче, поэтому нужно уметь дружить. Но это наука, которая постигается человеком всю его жизнь. О дружбе и умении дружить говорим с психологом.

Юрий Царев, ведущий:

В последнее время понятие дружбы расплывается. А раньше казалось: чем больше у меня друзей, тем я лучше. И вообще дружба была очень важным показателем. Сейчас у детей гаджеты, они мало общаются, пишут друг другу кружочки, смайлики даже по-другому ставят, нежели мы. Дружба может быть такой, на расстоянии?

Денис Северов, психолог:

У ребенка сейчас друг – это его мобильный телефон, планшет либо какой-то гаджет. Сейчас я задумался, что это трагедия наших детей. Чтобы устанавливалась дружба, нужен контакт, сближение, деление чем-то важным, ценным, сокровенным. А из-за клиповости мышления ребенок, да и порой взрослый, не может прислушаться к себе, чтобы чем-то поделиться, потому что все это время, весь ресурс занимает тот самый гаджет.