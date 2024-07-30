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Массовая уборка озимого рапса в Беларуси завершена

30 июля 2024 07:42
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Несмотря на то, что погода вносит свои коррективы, работа аграриев продолжается. На утро 30 июля в стране намолочено 4 миллиона 845 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая уборка озимого рапса в Беларуси завершена-1

В лидерах Минская, следом идут Брестская и Гродненская области. Завершена массовая уборка озимого рапса. Параллельно идет теребление льна, обработано более 70 % площадей. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Это поможет нарастить производство продукции животноводческой отрасли. Также перед тружениками полей стоит задача максимально внести органические удобрения в летне-осенний период.

# Уборочная кампания # общество

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