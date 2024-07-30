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Белоруска выиграла 30 000 в игре от «Санта» и пообещала набить татуировку с названием магазина

30 июля 2024 08:12
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Александр Меженный, ведущий:
Здесь свершится чудо. Анастасия Станиславовна, Речица. 30 тысяч рублей ваши!

Белоруска выиграла 30 000 в игре от «Санта» и пообещала набить татуировку с названием магазина-1

Да, я помню эту покупку. Шла с работы на обед. Решила зайти, что-нибудь купить покушать. Купила ветчину. Выигрышный товар оказался ветчиной. «Санта» – это простота, удобство, надежность.

Белоруска выиграла 30 000 в игре от «Санта» и пообещала набить татуировку с названием магазина-4

Если я в следующий раз выиграю главный приз, то я сделаю татуировку «Санта» большими буквами на всю руку. С «Сантой» возможно, все. Участвуйте, побеждайте, выигрывайте! Но татуировку, как обещала, я сделаю. Так что еще не прощаюсь с вами.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Александр Меженный

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