Белоруска выиграла 30 000 в игре от «Санта» и пообещала набить татуировку с названием магазина

Александр Меженный, ведущий:
Здесь свершится чудо. Анастасия Станиславовна, Речица. 30 тысяч рублей ваши!
Александр Меженный, ведущий:
Здесь свершится чудо. Анастасия Станиславовна, Речица. 30 тысяч рублей ваши!
Да, я помню эту покупку. Шла с работы на обед. Решила зайти, что-нибудь купить покушать. Купила ветчину. Выигрышный товар оказался ветчиной. «Санта» – это простота, удобство, надежность.
Если я в следующий раз выиграю главный приз, то я сделаю татуировку «Санта» большими буквами на всю руку. С «Сантой» возможно, все. Участвуйте, побеждайте, выигрывайте! Но татуировку, как обещала, я сделаю. Так что еще не прощаюсь с вами.
*На правах рекламы.