Как подготовить ребёнка к переходу из детсада в школу? Поговорили с психологом

Переход из детского сада в школу – важное событие в жизни ребенка, которое может вызвать напряжение, страх и неуверенность. Психологическая подготовка играет ключевую роль в подготовке к школе, и важно помочь ребенку почувствовать уверенность, комфорт и радость от нового этапа жизни.

Юлия Чернышенко, психолог медицинского центра «Нордин»:

Психологическая подготовленность ребенка к школе, конечно же, будет во многом зависеть от уровня тревожности и подготовленности самих родителей. Родители должны рассказывать ребенку о том, как в школе хорошо, о том, как его там ждут.

Важно позитивно настроить ребенка на предстоящие изменения. Расскажите ему о школе как о месте, где он сможет узнавать много нового, встречать друзей и делать интересные проекты. Подчеркните, какой это важный шаг в его развитии, и похвалите за готовность к этому. Юлия Чернышенко:

Ребенку стоит говорить, насколько важен учебный процесс, получение знаний, его развитие, однако есть такие случаи, ситуации, когда эта зацикленность – надо учиться, учиться хорошо, и ничего, кроме учебы… Если мы говорим про такую сильную вовлеченность и синдром отличника, хорошей девочки, только на 5, на 10, и больше никак, то у меня всегда вопрос к родителям. А для чего вам это? Для чего вам красный диплом? Зачастую это срабатывает в обратную сторону. У ребенка исчезает интерес к процессу обучения, к знаниям. И он только чувствует огромное обязательство, глыбу – ты должен, ты обязан.

Вместе с ребенком можно придумать игры или ролевые ситуации, которые помогут освоить основные правила школьной жизни. Расскажите, как проходят занятия в школе, где находятся учебные классы, какие предметы будут изучаться. Юлия Чернышенко:

Для того чтобы психологическая подготовка к школьному времени, к школьному этапу приносила удовольствие, важна ритуальности и традиции. Это могут быть мероприятия, события, покупки. Можно 1 сентября где-то провести, как-то отметить в заведении. 1 сентября – это не только учеба, расписание, но и приятный выход. Конец учебного года, конец четверти тоже.

Важно слушать ребенка, выявлять его страхи и тревоги и помогать разбираться в них. Поддержка и понимание со стороны родителей играют важную роль в формировании позитивного отношения к школе. Поговорите с ребенком о его ожиданиях и беспокойствах, поделитесь своими воспоминаниями о школьных годах. Юлия Чернышенко:

Конечно же, сейчас огромное количество разнообразной канцелярии, красивой, яркой. И, конечно, для младших школьников это является очень важным пунктом. Поэтому разрешите ребенку выбрать те канцелярские принадлежности, портфель, который ему нравится, с которым ему будет приятно, комфортно.